Сексолог Юрин предупредил о вреде мировой политики для интимной жизни россиян

07 марта 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Пары все чаще жалуются, что новости стали влиять на сексуальную жизнь, заявил Игорь Юрин Фото: Размик Закарян © URA.RU Мировая политическая обстановка негативно отражается на интимной жизни россиян, заявил сексолог Игорь Юрин. По его словам, пары все чаще жалуются, что плохие новости стали влиять на качество их сексуальной жизни. «Интимные проблемы россиян могут быть связаны с мировыми событиями. Если раньше пары жаловались на межличностные отношения со своим партнером, то сейчас на качество их сексуальной жизни стали влиять новости. Мы же все смотрим телевизор, мы же видим, что творится сейчас, и поэтому каждый переживает», — сказал Игорь Юрин в беседе с 74.ru. Он отметил, что таблетки не всегда могут справиться с интимной проблемой у мужчин. В стрессовое время помогут активный образ жизни, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и жирной пищи. Ранее сексолог Евгений Кульгавчук дал совет, как спасти сексуальную жизнь. По его словам, чтобы гармонизировать сексуальную жизнь, пары могут устраивать вечерние свидания не очень поздно или встречаться в обеденный перерыв.

Мировая политическая обстановка негативно отражается на интимной жизни россиян, заявил сексолог Игорь Юрин. По его словам, пары все чаще жалуются, что плохие новости стали влиять на качество их сексуальной жизни. «Интимные проблемы россиян могут быть связаны с мировыми событиями. Если раньше пары жаловались на межличностные отношения со своим партнером, то сейчас на качество их сексуальной жизни стали влиять новости. Мы же все смотрим телевизор, мы же видим, что творится сейчас, и поэтому каждый переживает», — сказал Игорь Юрин в беседе с 74.ru. Он отметил, что таблетки не всегда могут справиться с интимной проблемой у мужчин. В стрессовое время помогут активный образ жизни, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и жирной пищи. Ранее сексолог Евгений Кульгавчук дал совет, как спасти сексуальную жизнь. По его словам, чтобы гармонизировать сексуальную жизнь, пары могут устраивать вечерние свидания не очень поздно или встречаться в обеденный перерыв.