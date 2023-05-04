«Ведомости»: VK создает свой аналог Tinder

05 мая 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Запуск приложения для знакомства может состояться летом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российская социальная сеть «ВКонтакте» создает свое приложение для знакомств, аналогичное уходящему с российского рынка сервису Tinder. Об этом заявил близкий к компании источник. «VK создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во „ВКонтакте“. Его запуск может состояться уже летом 2023 года», — передают слова источника «Ведомости». Сейчас в соцсети уже работает сервис «VK Знакомства», который помогает найти пару для дружеского или романтического общения. В беседе с изданием, аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов предположил, что при внедрении правильных инструментов работы приложения можно добиться хорошей конкуренции с крупными сервисами знакомств. Ранее стало известно, что американская компания Match Group, которой принадлежит сервис знакомств Tinder покидает российский рынок. Окончательное завершение работы приложения состоится 30 июня, пишет RT. После этого заявления, в Тюмени предложили заменить приложение для знакомств Tinder на формат быстрых свиданий.

Российская социальная сеть «ВКонтакте» создает свое приложение для знакомств, аналогичное уходящему с российского рынка сервису Tinder. Об этом заявил близкий к компании источник. «VK создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во „ВКонтакте“. Его запуск может состояться уже летом 2023 года», — передают слова источника «Ведомости». Сейчас в соцсети уже работает сервис «VK Знакомства», который помогает найти пару для дружеского или романтического общения. В беседе с изданием, аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов предположил, что при внедрении правильных инструментов работы приложения можно добиться хорошей конкуренции с крупными сервисами знакомств. Ранее стало известно, что американская компания Match Group, которой принадлежит сервис знакомств Tinder покидает российский рынок. Окончательное завершение работы приложения состоится 30 июня, пишет RT. После этого заявления, в Тюмени предложили заменить приложение для знакомств Tinder на формат быстрых свиданий.