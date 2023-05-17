17 мая 2023

Свердловские синоптики назвали дату, когда область очистится от смога

Смог в Свердловской области исчезнет к 23 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Утренний смог. Екатеринбург, смог
Смог свердловчанам придется терпеть как минимум до конца недели Фото:
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Пожары в Свердловской области

Смог, который окутал Свердловскую область, уйдет из региона лишь к 23 мая. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр на своем сайте.

«С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — указано в сообщении. Ранее речь шла о том, что дымка уйдет к 20 мая.

Ранее синоптики заявляли, что едкий смог пробудет в области с 17 по 20 мая. Он появился в регионе из-за масштабных лесных пожаров.

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Смог, который окутал Свердловскую область, уйдет из региона лишь к 23 мая. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр на своем сайте. «С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — указано в сообщении. Ранее речь шла о том, что дымка уйдет к 20 мая. Ранее синоптики заявляли, что едкий смог пробудет в области с 17 по 20 мая. Он появился в регионе из-за масштабных лесных пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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