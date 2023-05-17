Свердловские синоптики назвали дату, когда область очистится от смога

Смог свердловчанам придется терпеть как минимум до конца недели
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Смог, который окутал Свердловскую область, уйдет из региона лишь к 23 мая. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр на своем сайте.
«С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — указано в сообщении. Ранее речь шла о том, что дымка уйдет к 20 мая.
Ранее синоптики заявляли, что едкий смог пробудет в области с 17 по 20 мая. Он появился в регионе из-за масштабных лесных пожаров.
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