Волонтеры занимаются поисками мужчины
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) почти месяц назад пропал 47-летний Александр Киреев. Поисками мужчины занимаются силовики и волонтеры. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«В Нижнем Тагиле ищут Александра Киреева. Мужчине 47 лет. Он пропал еще 30 апреля. Во что был одет мужчина в день пропажи, неизвестно», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург. 61-летняя женщина выехала из деревни Новое Мартьяново, но в место назначения не приехала.
В Нижнем Тагиле разыскивают 47-летнего Александра Киреева
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