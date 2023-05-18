Полиция разыскивают 47-летнего свердловчанина, пропавшего в прошлом месяце. Фото

В Нижнем Тагиле разыскивают 47-летнего Александра Киреева, пропавшего почти месяц назад

19 мая 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Волонтеры занимаются поисками мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) почти месяц назад пропал 47-летний Александр Киреев. Поисками мужчины занимаются силовики и волонтеры. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «В Нижнем Тагиле ищут Александра Киреева. Мужчине 47 лет. Он пропал еще 30 апреля. Во что был одет мужчина в день пропажи, неизвестно», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург. 61-летняя женщина выехала из деревни Новое Мартьяново, но в место назначения не приехала. В Нижнем Тагиле разыскивают 47-летнего Александра Киреева Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) почти месяц назад пропал 47-летний Александр Киреев. Поисками мужчины занимаются силовики и волонтеры. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «В Нижнем Тагиле ищут Александра Киреева. Мужчине 47 лет. Он пропал еще 30 апреля. Во что был одет мужчина в день пропажи, неизвестно», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург. 61-летняя женщина выехала из деревни Новое Мартьяново, но в место назначения не приехала.