18 мая 2023

Полиция разыскивают 47-летнего свердловчанина, пропавшего в прошлом месяце. Фото

В Нижнем Тагиле разыскивают 47-летнего Александра Киреева, пропавшего почти месяц назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры занимаются поисками мужчины Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) почти месяц назад пропал 47-летний Александр Киреев. Поисками мужчины занимаются силовики и волонтеры. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«В Нижнем Тагиле ищут Александра Киреева. Мужчине 47 лет. Он пропал еще 30 апреля. Во что был одет мужчина в день пропажи, неизвестно», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург. 61-летняя женщина выехала из деревни Новое Мартьяново, но в место назначения не приехала.

В Нижнем Тагиле разыскивают 47-летнего Александра Киреева
В Нижнем Тагиле разыскивают 47-летнего Александра Киреева
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) почти месяц назад пропал 47-летний Александр Киреев. Поисками мужчины занимаются силовики и волонтеры. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «В Нижнем Тагиле ищут Александра Киреева. Мужчине 47 лет. Он пропал еще 30 апреля. Во что был одет мужчина в день пропажи, неизвестно», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург. 61-летняя женщина выехала из деревни Новое Мартьяново, но в место назначения не приехала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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