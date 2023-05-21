21 мая 2023

В Минэнерго Турции раскрыли, когда заработает газовый хаб из России в Европу

Минэнерго Турции: газовый хаб из РФ в Европу запустят в течение года
© Служба новостей «URA.RU»
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В Турции заявили, что газовый хаб заработает максимум в течение год Фото:

Газовый хаб заработает максимум в течение года, в Южной Европе уже интересуются, когда начнется работа. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

«Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа», — сказал Донмез в эфире телеканала Haber Global. Он отметил, что газовый хаб важен для Южной Европы, поэтому там торопятся начать работу.

Ранее Турция попросила от России инвестиций для газового хаба после крупного землетрясения на юго-востоке страны и приостановки переговоров по возведению объекта. В январе 2023 года проводилась оценка инфраструктуры, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

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Газовый хаб заработает максимум в течение года, в Южной Европе уже интересуются, когда начнется работа. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез. «Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа», — сказал Донмез в эфире телеканала Haber Global. Он отметил, что газовый хаб важен для Южной Европы, поэтому там торопятся начать работу. Ранее Турция попросила от России инвестиций для газового хаба после крупного землетрясения на юго-востоке страны и приостановки переговоров по возведению объекта. В январе 2023 года проводилась оценка инфраструктуры, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
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