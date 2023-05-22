22 мая 2023

В Копейске продают гипермаркет за 51 миллион рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевые продуктовые магазины. Челябинск, магнит, картошка
Арендатор помещения — крупный продуктовый магазин Фото:

В Копейске (Челябинская область) продают гипермаркет с федеральными арендаторами за 51 миллион рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

«Продается за 51 500 000 рублей отдельно стоящее здание в Копейске по улице Кожевникова, 14А общей площадью 2 151 м². Помещения снимают федеральные арендаторы — гипермаркет низких цен «Маяк», группа компаний «Светофор», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Объект расположен в центре города напротив строительного рынка, рядом находится жилой массив. Договор с основными арендаторами заключен на 15 лет. Здание и земельный участок находятся в собственности.

Ранее в помещении располагался дилерский центр по обслуживанию и ремонту машине. Помещение может подойти под автосалон, автосервис или склад, сообщается в объявлении.

Ранее в Копейске на продажу был выставлен строящийся торговый центр за 40 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал. Будущий арендатор — магазин «Магнит».

Объект находится по улице Кожевникова в Копейске
Объект находится по улице Кожевникова в Копейске

Помещение снимает крупный федеральный арендатор
Помещение снимает крупный федеральный арендатор

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В Копейске (Челябинская область) продают гипермаркет с федеральными арендаторами за 51 миллион рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. «Продается за 51 500 000 рублей отдельно стоящее здание в Копейске по улице Кожевникова, 14А общей площадью 2 151 м². Помещения снимают федеральные арендаторы — гипермаркет низких цен «Маяк», группа компаний «Светофор», — указано в объявлении на сайте «Авито». Объект расположен в центре города напротив строительного рынка, рядом находится жилой массив. Договор с основными арендаторами заключен на 15 лет. Здание и земельный участок находятся в собственности. Ранее в помещении располагался дилерский центр по обслуживанию и ремонту машине. Помещение может подойти под автосалон, автосервис или склад, сообщается в объявлении. Ранее в Копейске на продажу был выставлен строящийся торговый центр за 40 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал. Будущий арендатор — магазин «Магнит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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