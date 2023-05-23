Бомжу-педофилу, совратившему маленьких девочек, дали срок

Мужчина, надругавшийся над малолетними детьми, получил 16 лет тюрьмы

24 мая 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Отбывать срок мужчина будет в ИК строгого режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бомжу, который надругался над двумя маленькими девочками в подъездах возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, дали 16 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР доказательства признаны Свердловским областным судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух малолетних», — говорится в сообщении ведомства. Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы, срок педофил будет отбывать в колонии строгого режима. По версии следствия, свои преступления пожилой мужчина совершил в 2023 году в районе улиц Свердлова — Азина. Он выследил обеих жертв на улице, зашел за ними в подъезд и надругался. «Подозреваемый был разыскан и задержан по приметам сотрудниками отдела полиции № 11 Железнодорожного района на следующий день после совершения преступления. Полицейские выявили его во время патрулирования вблизи железнодорожного вокзала», — добавили в УМВД по Екатеринбургу.



Ранее мужчина уже был судим. В Екатеринбурге он вел бродяжнический образ жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бомжу, который надругался над двумя маленькими девочками в подъездах возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, дали 16 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР доказательства признаны Свердловским областным судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух малолетних», — говорится в сообщении ведомства. Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы, срок педофил будет отбывать в колонии строгого режима. По версии следствия, свои преступления пожилой мужчина совершил в 2023 году в районе улиц Свердлова — Азина. Он выследил обеих жертв на улице, зашел за ними в подъезд и надругался. «Подозреваемый был разыскан и задержан по приметам сотрудниками отдела полиции № 11 Железнодорожного района на следующий день после совершения преступления. Полицейские выявили его во время патрулирования вблизи железнодорожного вокзала», — добавили в УМВД по Екатеринбургу. Ранее мужчина уже был судим. В Екатеринбурге он вел бродяжнический образ жизни.