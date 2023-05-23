Бомжу-педофилу, совратившему маленьких девочек, дали срок

Бомжу, который надругался над двумя маленькими девочками в подъездах возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, дали 16 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
«Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР доказательства признаны Свердловским областным судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух малолетних», — говорится в сообщении ведомства.
Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы, срок педофил будет отбывать в колонии строгого режима. По версии следствия, свои преступления пожилой мужчина совершил в 2023 году в районе улиц Свердлова — Азина. Он выследил обеих жертв на улице, зашел за ними в подъезд и надругался.
«Подозреваемый был разыскан и задержан по приметам сотрудниками отдела полиции № 11 Железнодорожного района на следующий день после совершения преступления. Полицейские выявили его во время патрулирования вблизи железнодорожного вокзала», — добавили в УМВД по Екатеринбургу.
Ранее мужчина уже был судим. В Екатеринбурге он вел бродяжнический образ жизни.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.