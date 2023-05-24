Стоимость килограмма маринованной свинины для шашлыка доходит до 800 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске горожанам предлагают более 11 видов маринованного мяса для шашлыка. Согласно подборке из супермаркетов и ресторанов от URA.RU цены начинаются от 233 рублей за килограмм свинины.

Самым бюджетным оказалось предложение производителя «Мираторг». Килограмм свиной шеи в маринаде обойдется в 233 рубля, а окорока — 280 рублей. Там же предлагают мраморную говядину за 700 рублей и цыпленка за 130 рублей (259 рублей за упаковку). Цены фирмы «Ариант» начинаются от 310 рублей за свиную грудинку и 340 рублей за ребра, максимальная стоимость окорока 410 рублей и зависит от маринада. Корейка на кости стоит 460 рублей, без — 480. Производитель «Индилайт» предлагает шашлык из филе индейки: 568 рублей за грудку и 427,9 рублей за бедро.

В сети магазинов «Ашан» выставлен свиной окорок за 300 рублей. В супермаркетах «Спар» цена маринованной свинины 350 рублей за килограмм, шея — 530 рублей. В числе куриного мяса: бедра за 249 рублей, голени и крылья за 279 рублей, филе за 350 рублей. В гипермаркете «Лента» цены начинаются от 389 рублей за окорок, 400 рублей за корейку и 515 рублей за шею. Куриные бедра продают за 242 рубля, голени за 305 рублей, крылья за 313 рублей и филе за 368.

В большинстве магазинов шашлыки замаринованы в лимонно-луковой, майонезной или томатной смеси. Рестораны предлагают мясо в авторских смесях. В основе маринадов специи, классические, томатные или сливочные сочетания.

В ресторане «Старый Ереван» корейку предлагают за 500 рублей, курицу с костями за 320 рублей, индейку за 600 рублей и баранину за 989 рублей. В кафе «Сытый кабанчик» вырезка стоит 600 рублей, индейка — 700, курица — 550 рублей, а корейка и свиная шея 550 и 650 рублей. В ресторане «Княжий двор» корейку продают за 650 рублей, шею за 720 рублей и курицу за 550 рублей. Ресторан «Солнце» предлагает курицу за 380 рублей, корейку за 650 рублей, шею за 700 рублей, говядину за 950 рублей и бараньи ребра за 990 рублей. Дороже шашлык стоит в ресторане «Хочу мяса»: куриное филе — 620 рублей, корейка — 750 рублей и шея — 800 рублей.

В доставке «Три колобка» есть: куриное филе (475 рублей), корейка (535 рублей) и шея (555 рублей). Немного дороже доставка «Место вкуса»: корейка стоит 538 рублей, шея — 598 рублей, филе курицы — 458 рублей, а индейка — 478 рублей. В шашлычной «Гордан» корейка выставлена за 560 рублей, идейка за 477 рублей, а курица за 449 рублей. В кафе «На труда» цены начинаются от 550 рублей за филе курицы. Там же корейка стоит 650 рублей, а шея 700 рублей.

Стоимость полуфабрикатов для шашлыка начинает от 300 рублей URA.RU

Стоимость килограмма свинины в маринаде из ресторана начинается от 500 рублей URA.RU