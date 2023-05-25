Умер воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор»

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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Евгений Хацей скончался в 46 лет Фото:

Умер воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор», мастер спорта международного класса Евгений Хацей. О том, что бывший нападающий хоккейного клуба Челябинска «Мечел» скончался на 47 году жизни, сообщили 25 мая в пресс-службе «Трактора».

«Умер Евгений Хацей. Воспитаннику челябинского хоккея, известного болельщикам также игрой за „Мечел“ было 46 лет», — сообщили в официальном паблике хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Хацей играл за «Мечел» девять лет, был нападающим также в хоккейном клубе «Таганай» (Златоуст) и «Металлург» (Магнитогорск). Он стал чемпионом России в 2004 году и взял Кубок европейских чемпионов в 2005 году. Уйдя с хоккейной арены, работал спортивным функционером. В последующем возглавлял федерацию хоккея Краснодарского края, занимал должность генерального менеджера клубов «Кубань», «Югра» и «Авангард».

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Умер воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор», мастер спорта международного класса Евгений Хацей. О том, что бывший нападающий хоккейного клуба Челябинска «Мечел» скончался на 47 году жизни, сообщили 25 мая в пресс-службе «Трактора». «Умер Евгений Хацей. Воспитаннику челябинского хоккея, известного болельщикам также игрой за „Мечел“ было 46 лет», — сообщили в официальном паблике хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте». Хацей играл за «Мечел» девять лет, был нападающим также в хоккейном клубе «Таганай» (Златоуст) и «Металлург» (Магнитогорск). Он стал чемпионом России в 2004 году и взял Кубок европейских чемпионов в 2005 году. Уйдя с хоккейной арены, работал спортивным функционером. В последующем возглавлял федерацию хоккея Краснодарского края, занимал должность генерального менеджера клубов «Кубань», «Югра» и «Авангард».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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