Евгений Хацей скончался в 46 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Умер воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор», мастер спорта международного класса Евгений Хацей. О том, что бывший нападающий хоккейного клуба Челябинска «Мечел» скончался на 47 году жизни, сообщили 25 мая в пресс-службе «Трактора».

«Умер Евгений Хацей. Воспитаннику челябинского хоккея, известного болельщикам также игрой за „Мечел“ было 46 лет», — сообщили в официальном паблике хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Хацей играл за «Мечел» девять лет, был нападающим также в хоккейном клубе «Таганай» (Златоуст) и «Металлург» (Магнитогорск). Он стал чемпионом России в 2004 году и взял Кубок европейских чемпионов в 2005 году. Уйдя с хоккейной арены, работал спортивным функционером. В последующем возглавлял федерацию хоккея Краснодарского края, занимал должность генерального менеджера клубов «Кубань», «Югра» и «Авангард».