25 мая 2023

Пассажирка екатеринбургского аэропорта выбросила дорогостоящего кота в мусорку

© Служба новостей «URA.RU»
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Животное оставили у мусорного ведра Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) пассажирка бросила кошку-сфинкса. Дело в том, что хозяйке питомца отказали в перевозе животного из-за отсутствия специальной переноски. Женщина оставила кошку прямо у мусорного ведра, а сама улетела в Москву.

«Пассажиры в очередной раз оставили животное, которое не смогли перевезти в Москву! Оставили в простом рюкзаке! Оставили животное в портфеле у мусорного ведра. Кошку забрала сотрудница Кольцово», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Ранее URA.RU писало, что семейная пара из Екатеринбурга бросила котенка в аэропорту, пожалев денег на транспортировку. У котенка были с собой все документы на перемещение через границу. Котенка приютил один из инспекторов Кольцовской таможни.

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) пассажирка бросила кошку-сфинкса. Дело в том, что хозяйке питомца отказали в перевозе животного из-за отсутствия специальной переноски. Женщина оставила кошку прямо у мусорного ведра, а сама улетела в Москву. «Пассажиры в очередной раз оставили животное, которое не смогли перевезти в Москву! Оставили в простом рюкзаке! Оставили животное в портфеле у мусорного ведра. Кошку забрала сотрудница Кольцово», — пишет telegram-канал Aviaincident. Ранее URA.RU писало, что семейная пара из Екатеринбурга бросила котенка в аэропорту, пожалев денег на транспортировку. У котенка были с собой все документы на перемещение через границу. Котенка приютил один из инспекторов Кольцовской таможни.
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