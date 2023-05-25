Пассажирка екатеринбургского аэропорта выбросила дорогостоящего кота в мусорку

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) пассажирка бросила кошку-сфинкса. Дело в том, что хозяйке питомца отказали в перевозе животного из-за отсутствия специальной переноски. Женщина оставила кошку прямо у мусорного ведра, а сама улетела в Москву.
«Пассажиры в очередной раз оставили животное, которое не смогли перевезти в Москву! Оставили в простом рюкзаке! Оставили животное в портфеле у мусорного ведра. Кошку забрала сотрудница Кольцово», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Ранее URA.RU писало, что семейная пара из Екатеринбурга бросила котенка в аэропорту, пожалев денег на транспортировку. У котенка были с собой все документы на перемещение через границу. Котенка приютил один из инспекторов Кольцовской таможни.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.