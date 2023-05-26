Mash: в Москве повар сварился в кипящем борще

Ожоги от борща покрыли 45% тела повара
Повар одного из московских ресторанов упал в кипящий борщ, после чего попал в реанимацию. Об этом сообщают СМИ.
«Повар столичной „Чайхоны №1“ сварился в собственном борще — сейчас он в реанимации», — пишет telegram-канал Mash. Там рассказали, что 20-летний повар варил суп в большой кастрюле и случайно ее перевернул, когда решил перетащить ее с коллегой, после чего, мужчина поскользнулся и упал в кипяток на полу.
Как отмечают в канале, пострадавшему вызвали скорую помощь. Ожоги заняли 45% тела пострадавшего.
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