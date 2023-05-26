Mash: в Москве повар сварился в кипящем борще

26 мая 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Ожоги от борща покрыли 45% тела повара Фото: Марина Молдавская © URA.RU Повар одного из московских ресторанов упал в кипящий борщ, после чего попал в реанимацию. Об этом сообщают СМИ. «Повар столичной „Чайхоны №1“ сварился в собственном борще — сейчас он в реанимации», — пишет telegram-канал Mash. Там рассказали, что 20-летний повар варил суп в большой кастрюле и случайно ее перевернул, когда решил перетащить ее с коллегой, после чего, мужчина поскользнулся и упал в кипяток на полу. Как отмечают в канале, пострадавшему вызвали скорую помощь. Ожоги заняли 45% тела пострадавшего.

Повар одного из московских ресторанов упал в кипящий борщ, после чего попал в реанимацию. Об этом сообщают СМИ. «Повар столичной „Чайхоны №1“ сварился в собственном борще — сейчас он в реанимации», — пишет telegram-канал Mash. Там рассказали, что 20-летний повар варил суп в большой кастрюле и случайно ее перевернул, когда решил перетащить ее с коллегой, после чего, мужчина поскользнулся и упал в кипяток на полу. Как отмечают в канале, пострадавшему вызвали скорую помощь. Ожоги заняли 45% тела пострадавшего.