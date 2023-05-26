Свердловские силовики возбудили уголовное дело из-за пожара, где погибли четыре человека

27 мая 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

В результате пожара погибли трое мужчин и одна женщина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Тарасково, где погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «По факту гибели четырех человек в результате пожара в одном из сел Новоуральского городского округа территориальным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие произошедшему, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что личности погибших уже установлены — трое мужчин и одна женщина. «Более подробные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия. В дальнейшем представители регионального СКР и МВД сообщат детали данного ЧП», — добавили полицейские. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Тарасково в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек. Фото: Максим Чалков Фото: Максим Чалков

В СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Тарасково, где погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «По факту гибели четырех человек в результате пожара в одном из сел Новоуральского городского округа территориальным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие произошедшему, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что личности погибших уже установлены — трое мужчин и одна женщина. «Более подробные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия. В дальнейшем представители регионального СКР и МВД сообщат детали данного ЧП», — добавили полицейские. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Тарасково в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек.