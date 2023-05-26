26 мая 2023

Свердловские силовики возбудили уголовное дело из-за пожара, где погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
В результате пожара погибли трое мужчин и одна женщина Фото:

В СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Тарасково, где погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«По факту гибели четырех человек в результате пожара в одном из сел Новоуральского городского округа территориальным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие произошедшему, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что личности погибших уже установлены — трое мужчин и одна женщина. «Более подробные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия. В дальнейшем представители регионального СКР и МВД сообщат детали данного ЧП», — добавили полицейские.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Тарасково в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек.

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В СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Тарасково, где погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «По факту гибели четырех человек в результате пожара в одном из сел Новоуральского городского округа территориальным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие произошедшему, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что личности погибших уже установлены — трое мужчин и одна женщина. «Более подробные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия. В дальнейшем представители регионального СКР и МВД сообщат детали данного ЧП», — добавили полицейские. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Тарасково в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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