В свердловском селе погибли четыре человека из-за пожара. Фото

27 мая 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 300 квадратных метров Фото: Московец Илья © URA.RU В селе Тарасково (Свердловская область) в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Об этом заявил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Ночью в Тарасково произошел пожар общей площадью 300 квадратных метров. В огне погибли 4 человека. Причину пожара выясняют следственные органы», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек. Погорельцам выделили новое жилье, в которое они заселились в 6 часов утра. Тюменцев заявил, что ситуацию с пожаром держит на личном контроле. Фото: Вячеслав Тюменцев в соцсети «ВКонтакте» Фото: Вячеслав Тюменцев в соцсети «ВКонтакте»

В селе Тарасково (Свердловская область) в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Об этом заявил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Ночью в Тарасково произошел пожар общей площадью 300 квадратных метров. В огне погибли 4 человека. Причину пожара выясняют следственные органы», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек. Погорельцам выделили новое жилье, в которое они заселились в 6 часов утра. Тюменцев заявил, что ситуацию с пожаром держит на личном контроле.