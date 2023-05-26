26 мая 2023

В свердловском селе погибли четыре человека из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, пожар, возгорание, полицейский, частный сектор
Площадь пожара составила 300 квадратных метров Фото:

В селе Тарасково (Свердловская область) в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Об этом заявил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

«Ночью в Тарасково произошел пожар общей площадью 300 квадратных метров. В огне погибли 4 человека. Причину пожара выясняют следственные органы», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек. Погорельцам выделили новое жилье, в которое они заселились в 6 часов утра. Тюменцев заявил, что ситуацию с пожаром держит на личном контроле.

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В селе Тарасково (Свердловская область) в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Об этом заявил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Ночью в Тарасково произошел пожар общей площадью 300 квадратных метров. В огне погибли 4 человека. Причину пожара выясняют следственные органы», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек. Погорельцам выделили новое жилье, в которое они заселились в 6 часов утра. Тюменцев заявил, что ситуацию с пожаром держит на личном контроле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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