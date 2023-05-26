В селе Тарасково (Свердловская область) в ночь с 26 на 27 мая погибли четыре человека в результате пожара площадью 300 квадратных метров. Об этом заявил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев.
«Ночью в Тарасково произошел пожар общей площадью 300 квадратных метров. В огне погибли 4 человека. Причину пожара выясняют следственные органы», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также в результате пожара пострадал соседний дом, где проживала семья из двух человек. Погорельцам выделили новое жилье, в которое они заселились в 6 часов утра. Тюменцев заявил, что ситуацию с пожаром держит на личном контроле.
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