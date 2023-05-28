28 мая 2023
27 мая 2023

В свердловском городе перекроют дорогу из-за ремонта. Фото

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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, мигрант, рельсы, гастарбайтер, шпалы, рабочий, ремонт путей
Часть улицы Ленина в Первоуральске 29 мая перекроют из-за замены асфальта Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 29 мая с 9 утра перекроют часть улицы Ленина из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска.

«Уважаемые жители! С 9 часов утра 29 мая будут проходить работы по асфальтированию дороги на старой улице Ленина от улицы Малышева до Дворца культуры „Строитель“», — сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска.

Свердловчан попросили убрать автомобили с ремонтируемого участка улицы. При этом дата и время окончания работ в релизе городской администрации не указано.

Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) 29 мая с 9 утра перекроют часть улицы Ленина из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска. «Уважаемые жители! С 9 часов утра 29 мая будут проходить работы по асфальтированию дороги на старой улице Ленина от улицы Малышева до Дворца культуры „Строитель“», — сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска. Свердловчан попросили убрать автомобили с ремонтируемого участка улицы. При этом дата и время окончания работ в релизе городской администрации не указано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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