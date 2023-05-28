В свердловском городе перекроют дорогу из-за ремонта. Фото

29 мая 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Часть улицы Ленина в Первоуральске 29 мая перекроют из-за замены асфальта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 29 мая с 9 утра перекроют часть улицы Ленина из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска. «Уважаемые жители! С 9 часов утра 29 мая будут проходить работы по асфальтированию дороги на старой улице Ленина от улицы Малышева до Дворца культуры „Строитель“», — сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска. Свердловчан попросили убрать автомобили с ремонтируемого участка улицы. При этом дата и время окончания работ в релизе городской администрации не указано. Фото: пресс-служба администрации Первоуральска

В Первоуральске (Свердловская область) 29 мая с 9 утра перекроют часть улицы Ленина из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска. «Уважаемые жители! С 9 часов утра 29 мая будут проходить работы по асфальтированию дороги на старой улице Ленина от улицы Малышева до Дворца культуры „Строитель“», — сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска. Свердловчан попросили убрать автомобили с ремонтируемого участка улицы. При этом дата и время окончания работ в релизе городской администрации не указано.