Часть улицы Ленина в Первоуральске 29 мая перекроют из-за замены асфальта
В Первоуральске (Свердловская область) 29 мая с 9 утра перекроют часть улицы Ленина из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска.
«Уважаемые жители! С 9 часов утра 29 мая будут проходить работы по асфальтированию дороги на старой улице Ленина от улицы Малышева до Дворца культуры „Строитель“», — сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска.
Свердловчан попросили убрать автомобили с ремонтируемого участка улицы. При этом дата и время окончания работ в релизе городской администрации не указано.
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