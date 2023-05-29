Генерал Липовой назвал условия для взятия Харьковской области

Генерал Липовой: для взятия Харьковской области нужно перемолоть резерв ВСУ

29 мая 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Для взятия Харьковской области необходимо перемолоть резерв ВСУ, заявил генерал Липовой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для взятия Харьковской области необходимо уничтожить резерв ВСУ. Об этом сообщил генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой. «Для начала нужно перемолоть тот резерв, который собрали укрофашисты напротив наших подразделений в Запорожской и Херсонской областях, потому что они готовятся к контрнаступлению. Когда у них не останется ни сил, ни средств, ни резерва, тогда нужно планировать взятие Харьковской области под наш контроль», — заявил он в беседе с «Национальной службой новостей». Липовой добавил, что из-за действий российских бойцов «кулак» ВСУ перемалывается. По словам генерала, у Украины мало шансов на успешное наступление. Липовой считает, что, как только у ВСУ будет отсутствовать резерв, тогда начнется решение вопросов о наступлении ВС РФ по всему фронту. Он подчеркнул, что нужно освободить еще Херсонскую, Запорожскую области и дальше, чтобы достичь всех целей и задач спецоперации. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для безопасности российских территорий, которые граничат с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области. Украина обстреливает приграничные российские территории с начала спецоперации.

Для взятия Харьковской области необходимо уничтожить резерв ВСУ. Об этом сообщил генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой. «Для начала нужно перемолоть тот резерв, который собрали укрофашисты напротив наших подразделений в Запорожской и Херсонской областях, потому что они готовятся к контрнаступлению. Когда у них не останется ни сил, ни средств, ни резерва, тогда нужно планировать взятие Харьковской области под наш контроль», — заявил он в беседе с «Национальной службой новостей». Липовой добавил, что из-за действий российских бойцов «кулак» ВСУ перемалывается. По словам генерала, у Украины мало шансов на успешное наступление. Липовой считает, что, как только у ВСУ будет отсутствовать резерв, тогда начнется решение вопросов о наступлении ВС РФ по всему фронту. Он подчеркнул, что нужно освободить еще Херсонскую, Запорожскую области и дальше, чтобы достичь всех целей и задач спецоперации. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для безопасности российских территорий, которые граничат с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области. Украина обстреливает приграничные российские территории с начала спецоперации.