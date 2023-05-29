В Свердловской области пропала пенсионер ГУФСИН. Фото

30 мая 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

К поиску пропавшей женщины подключились добровольцы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области пропала пенсионер ГУФСИН — майор Елена Савина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства и обратились к жителям региона с просьбой помочь в розыске пропавшей. «Внимание, ведется поиск пенсионера ГУФСИН — Савиной Елены Николаевны, проживающей в поселке Флюс Первоуральского района. Ее местонахождение неизвестно с 28 мая. Женщина нуждается в медицинской помощи», — пояснил начальник пресс-службы свердловского управления Александр Левченко. Он добавил, что Савина проходила службу до 2018 года, вела делопроизводство в ИК, состоит на хорошем счету в службе тыла. Имеет звание майора. К поиску пенсионерки подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или в службу спасения 112. Елена Савина пропала два дня назад Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В Свердловской области пропала пенсионер ГУФСИН — майор Елена Савина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства и обратились к жителям региона с просьбой помочь в розыске пропавшей. «Внимание, ведется поиск пенсионера ГУФСИН — Савиной Елены Николаевны, проживающей в поселке Флюс Первоуральского района. Ее местонахождение неизвестно с 28 мая. Женщина нуждается в медицинской помощи», — пояснил начальник пресс-службы свердловского управления Александр Левченко. Он добавил, что Савина проходила службу до 2018 года, вела делопроизводство в ИК, состоит на хорошем счету в службе тыла. Имеет звание майора. К поиску пенсионерки подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или в службу спасения 112.