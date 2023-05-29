29 мая 2023

В Свердловской области пропала пенсионер ГУФСИН. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, поиск пропавших, охотник с собакой
К поиску пропавшей женщины подключились добровольцы (архивное фото) Фото:

В Свердловской области пропала пенсионер ГУФСИН — майор Елена Савина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства и обратились к жителям региона с просьбой помочь в розыске пропавшей.

«Внимание, ведется поиск пенсионера ГУФСИН — Савиной Елены Николаевны, проживающей в поселке Флюс Первоуральского района. Ее местонахождение неизвестно с 28 мая. Женщина нуждается в медицинской помощи», — пояснил начальник пресс-службы свердловского управления Александр Левченко.

Он добавил, что Савина проходила службу до 2018 года, вела делопроизводство в ИК, состоит на хорошем счету в службе тыла. Имеет звание майора. К поиску пенсионерки подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или в службу спасения 112.

Елена Савина пропала два дня назад
Елена Савина пропала два дня назад
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В Свердловской области пропала пенсионер ГУФСИН — майор Елена Савина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства и обратились к жителям региона с просьбой помочь в розыске пропавшей. «Внимание, ведется поиск пенсионера ГУФСИН — Савиной Елены Николаевны, проживающей в поселке Флюс Первоуральского района. Ее местонахождение неизвестно с 28 мая. Женщина нуждается в медицинской помощи», — пояснил начальник пресс-службы свердловского управления Александр Левченко. Он добавил, что Савина проходила службу до 2018 года, вела делопроизводство в ИК, состоит на хорошем счету в службе тыла. Имеет звание майора. К поиску пенсионерки подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или в службу спасения 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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