Тело женщины было найдено в воде (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пропавшая в Свердловской области пенсионер ГУФСИН Елена Савина найдена мертвой в Волчихинском водохранилище. Смерть женщины не носит криминальный характер, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Нашли женщину на Волчихинском водохранилище недалеко от станции Флюс, на приличной глубине примерно в 2,5 метрах от берега. Представителям МВД пришлось прибегнуть к помощи водолазов», — рассказал Горелых и выразил соболезнования родным погибшей.

51-летняя пенсионерка ГУФСИН Елена Савина пропала 28 мая. На ее поиски кроме сил полиции привлекались волонтеры.

«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователь СК России работает на месте происшествия. Для определения точной причины смерти погибшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — добавил помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.