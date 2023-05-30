Пропавшая в Свердловской области пенсионер ГУФСИН найдена мертвой. Фото

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Ново-Мариинская и Волчихинская плотины. Екатеринбург, природа урала
Тело женщины было найдено в воде (архивное фото) Фото:

Пропавшая в Свердловской области пенсионер ГУФСИН Елена Савина найдена мертвой в Волчихинском водохранилище. Смерть женщины не носит криминальный характер, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Нашли женщину на Волчихинском водохранилище недалеко от станции Флюс, на приличной глубине примерно в 2,5 метрах от берега. Представителям МВД пришлось прибегнуть к помощи водолазов», — рассказал Горелых и выразил соболезнования родным погибшей.

51-летняя пенсионерка ГУФСИН Елена Савина пропала 28 мая. На ее поиски кроме сил полиции привлекались волонтеры.

«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователь СК России работает на месте происшествия. Для определения точной причины смерти погибшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — добавил помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

Сейчас на месте трагедии работают специалисты
Сейчас на месте трагедии работают специалисты
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Пропавшая в Свердловской области пенсионер ГУФСИН Елена Савина найдена мертвой в Волчихинском водохранилище. Смерть женщины не носит криминальный характер, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Нашли женщину на Волчихинском водохранилище недалеко от станции Флюс, на приличной глубине примерно в 2,5 метрах от берега. Представителям МВД пришлось прибегнуть к помощи водолазов», — рассказал Горелых и выразил соболезнования родным погибшей. 51-летняя пенсионерка ГУФСИН Елена Савина пропала 28 мая. На ее поиски кроме сил полиции привлекались волонтеры. «По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователь СК России работает на месте происшествия. Для определения точной причины смерти погибшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — добавил помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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