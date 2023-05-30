Инцидент произошел в районе Сортировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге старшеклассница ударила коленом по голове 13-летнего школьника и потребовала его встать на колени. Инцидент произошел 29 мая во дворе на улице Расточная, 29.

«Она живет рядышком. Ребята ее все боятся, говорят, что она неадекватная, бешеная. Она мне говорила, что мой сын ее обозвал и камень в голову кинул, но я сомневаюсь. У меня сын сам по себе боязливый. Язык у него без костей, но бить он никого бы не стал, это я точно знаю», — рассказала Е1.RU мама пострадавшего Ксения, которая выбежала на шум.

Судя по видео, девочка просит «пояснить за слова» и извиниться, стоя на коленях. Не дождавшись извинений, старшеклассница ударила мальчика коленом по голове. Ксении школьница объяснила свой поступок: школьник обзывал ее и бросался камнями в голову. По словам мамы мальчика, она написала заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее, а Екатеринбурге пятиклассник избил ученицу девятого класса. Избиение продолжалось около пяти минут. Инцидент произошел в одной из школ Кольцово.

Дополнено в 14:04. В полиции подтвердили, что заявление от законных представителей мальчика поступило в отдел полиции № 10. «В настоящее время службой по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия. После установления всех обстоятельств инцидента полиция примет соответствующее процессуальное решение», — пояснили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.