31 мая 2023

В Екатеринбурге насмерть сбили мужчину на самокате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, прокат самокатов, самокаты
Пострадавший мужчина на самокате скончался по пути в больницу Фото:

В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris сбил мужчину на электросамокате, в результате ДТП пострадавший скончался по пути в больницу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Hyundai Solaris ехал по улице Ткачей, а мужчина, по предварительной информации переезжал перекресток на красный свет светофора. В результате ДТП мужчина, который ехал на электросамокате, скончался от полученных травм по пути в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 20 часов вечера 31 мая возле дома на улице Цвиллинга, 1. В ГИБДД призвали водителей элетросамокатов строго соблюдать ПДД и знаки светофора.

Фото:

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В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris сбил мужчину на электросамокате, в результате ДТП пострадавший скончался по пути в больницу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai Solaris ехал по улице Ткачей, а мужчина, по предварительной информации переезжал перекресток на красный свет светофора. В результате ДТП мужчина, который ехал на электросамокате, скончался от полученных травм по пути в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов вечера 31 мая возле дома на улице Цвиллинга, 1. В ГИБДД призвали водителей элетросамокатов строго соблюдать ПДД и знаки светофора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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