В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris сбил мужчину на электросамокате, в результате ДТП пострадавший скончался по пути в больницу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Hyundai Solaris ехал по улице Ткачей, а мужчина, по предварительной информации переезжал перекресток на красный свет светофора. В результате ДТП мужчина, который ехал на электросамокате, скончался от полученных травм по пути в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 20 часов вечера 31 мая возле дома на улице Цвиллинга, 1. В ГИБДД призвали водителей элетросамокатов строго соблюдать ПДД и знаки светофора.
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