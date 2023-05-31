31 мая 2023

Екатеринбуржцы признались, что их раздражают руководители

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего подчиненным не нравятся в начальниках вспыльчивость и агрессия Фото:

Большинство работающих жителей Екатеринбурга — 68% — признались, что их раздражают руководители. Больше всего в начальниках не нравятся вспыльчивость, выражающаяся агрессией и криком. Об этом URA.RU сообщили в компании SuperJob, которая проводила исследование.

«Только каждого третьего екатеринбуржца ничего не раздражает в своем руководителе (32%). Самой раздражающей привычкой начальства является вспыльчивость, особенно выражающаяся агрессией и криком, — ее назвали 12% работающих. Причем женщины чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя. 5% респондентов раздражает некомпетентность руководства», — говорится в результатах опроса.

Еще 4% признались, что не любят, когда начальники прокрастинируют, лгут, не прислушиваются к мнению подчиненных и обесценивают их работу, а также не соблюдают дисциплину. Из других раздражающих привычек начальства опрошенные назвали бескультурье, высокомерие и безразличие, звонки после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

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Большинство работающих жителей Екатеринбурга — 68% — признались, что их раздражают руководители. Больше всего в начальниках не нравятся вспыльчивость, выражающаяся агрессией и криком. Об этом URA.RU сообщили в компании SuperJob, которая проводила исследование. «Только каждого третьего екатеринбуржца ничего не раздражает в своем руководителе (32%). Самой раздражающей привычкой начальства является вспыльчивость, особенно выражающаяся агрессией и криком, — ее назвали 12% работающих. Причем женщины чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя. 5% респондентов раздражает некомпетентность руководства», — говорится в результатах опроса. Еще 4% признались, что не любят, когда начальники прокрастинируют, лгут, не прислушиваются к мнению подчиненных и обесценивают их работу, а также не соблюдают дисциплину. Из других раздражающих привычек начальства опрошенные назвали бескультурье, высокомерие и безразличие, звонки после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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