31 мая 2023

На железной дороге в Челябинской области разлилось опасное вещество. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, цистерна, грузовой поезд, железнодорожный узел
Из цистерны вытекала серная кислота Фото:

На железнодорожной станции в Троицке (Челябинская область) спасатели ликвидировали разлив опасного вещества — серной кислоты. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, вагон с веществом был направлен за пределы города.

«Была обнаружена утечка опасного химического вещества из вагона-цистерны, стоящего на железнодорожной станции Троицка. Вагон, на котором были замечены подтеки серной кислоты, был перенаправлен на запасные пути за границей города и огорожен на участке радиусом 50 метров. Спасатели провели разведку и осмотрели емкость», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В спасательной службе отметили, что цистерна оказалась целой и не представляющей опасности для населения. Незначительный разлив серной кислоты происходит через предохранительно-впускной клапан по специальному коробу и устраняется службами, осуществляющими абонентское обслуживание подобных грузов.

Спасатели провели осмотр цистерны с вытекающим веществом
Спасатели провели осмотр цистерны с вытекающим веществом
Фото:
Вещество сливалось через предохранительно-впускной клапан
Вещество сливалось через предохранительно-впускной клапан
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На железнодорожной станции в Троицке (Челябинская область) спасатели ликвидировали разлив опасного вещества — серной кислоты. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, вагон с веществом был направлен за пределы города. «Была обнаружена утечка опасного химического вещества из вагона-цистерны, стоящего на железнодорожной станции Троицка. Вагон, на котором были замечены подтеки серной кислоты, был перенаправлен на запасные пути за границей города и огорожен на участке радиусом 50 метров. Спасатели провели разведку и осмотрели емкость», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В спасательной службе отметили, что цистерна оказалась целой и не представляющей опасности для населения. Незначительный разлив серной кислоты происходит через предохранительно-впускной клапан по специальному коробу и устраняется службами, осуществляющими абонентское обслуживание подобных грузов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...