На железной дороге в Челябинской области разлилось опасное вещество. Фото, видео

01 июня 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Из цистерны вытекала серная кислота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На железнодорожной станции в Троицке (Челябинская область) спасатели ликвидировали разлив опасного вещества — серной кислоты. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, вагон с веществом был направлен за пределы города. «Была обнаружена утечка опасного химического вещества из вагона-цистерны, стоящего на железнодорожной станции Троицка. Вагон, на котором были замечены подтеки серной кислоты, был перенаправлен на запасные пути за границей города и огорожен на участке радиусом 50 метров. Спасатели провели разведку и осмотрели емкость», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В спасательной службе отметили, что цистерна оказалась целой и не представляющей опасности для населения. Незначительный разлив серной кислоты происходит через предохранительно-впускной клапан по специальному коробу и устраняется службами, осуществляющими абонентское обслуживание подобных грузов. Спасатели провели осмотр цистерны с вытекающим веществом Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области Вещество сливалось через предохранительно-впускной клапан Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

На железнодорожной станции в Троицке (Челябинская область) спасатели ликвидировали разлив опасного вещества — серной кислоты. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, вагон с веществом был направлен за пределы города. «Была обнаружена утечка опасного химического вещества из вагона-цистерны, стоящего на железнодорожной станции Троицка. Вагон, на котором были замечены подтеки серной кислоты, был перенаправлен на запасные пути за границей города и огорожен на участке радиусом 50 метров. Спасатели провели разведку и осмотрели емкость», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В спасательной службе отметили, что цистерна оказалась целой и не представляющей опасности для населения. Незначительный разлив серной кислоты происходит через предохранительно-впускной клапан по специальному коробу и устраняется службами, осуществляющими абонентское обслуживание подобных грузов.