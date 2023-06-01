В Екатеринбурге детям, пострадавшим от насилия в спецшколе, собирают деньги

Адвокаты объявили сбор средств для подростков, которые подверглись сексуальному насилию в закрытой спецшколе №124 в Екатеринбурге. Им активно помогают неравнодушные люди, которые оплачивают психотерапевтов, кружки, обеспечивают физическую безопасность детям. Но так как речь идет о крупных тратах, пострадавшим требуется поддержка и других людей, рассказал URA.RU адвокат Георгий Краснов.
«Пострадавшие дети сейчас находятся в безопасности и безумно счастливы, что они теперь „не там“. Одновременно есть реальный риск принудительного возврата пострадавших детей обратно ту же самую школу. Адвокатами принимаются все необходимые меры, чтобы этого не допустить», — поделился правозащитник.
Мать одного из пострадавших детей — инвалид, живущая на маленькое соцпособие. При этом ей приходится воспитывать еще и младшего ребенка. С тех пор, как мальчик вернулся домой, его взяли на попечение неравнодушные люди. Они занимаются его восстановлением и адаптацией, оказывают ему разностороннюю помощь — обеспечивают физическую безопасность покупают еду, одежду, оплачивают кружки и образовательные курсы, консультации психотерапевта.
За последние полтора месяца на ребенка потратили 80 тысяч рублей. Юристы приводят пример, что только один сеанс у психолога стоит пять тысяч, а еще требуется изготовить заключение психиатрической экспертизы стоимостью 25 тысяч рублей.
«Все эти расходы добровольно и бескорыстно несут неравнодушные люди, взявшие на себя ответственность за судьбу этого мальчика. Сами просить о помощи они не станут, поэтому это делаем мы», — отметил Краснов. Помочь подростку можно, отправив деньги на карту его официального представителя, который ежедневно оказывает мальчику помощь: 2200 7007 2468 9509 (Банк Тинькофф, Роман Александрович Д.).
Скандал в спецшколе произошел в начале апреля — двух подростков обвинили в изнасиловании сверстников. История вскрылась после того, как один из пострадавших сбежал из учреждения. Подозреваемые пытались скрыться от силовиков, но их удалось задержать и отправить под стражу до официального решения суда. Им предъявлено обвинение по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.
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