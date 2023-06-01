В Екатеринбурге детям, пострадавшим от насилия в спецшколе, собирают деньги

01 июня 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

На реабилитацию подростков требуются деньги, поэтому адвокаты просят помочь неравнодушных свердловчан Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Адвокаты объявили сбор средств для подростков, которые подверглись сексуальному насилию в закрытой спецшколе №124 в Екатеринбурге. Им активно помогают неравнодушные люди, которые оплачивают психотерапевтов, кружки, обеспечивают физическую безопасность детям. Но так как речь идет о крупных тратах, пострадавшим требуется поддержка и других людей, рассказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Пострадавшие дети сейчас находятся в безопасности и безумно счастливы, что они теперь „не там“. Одновременно есть реальный риск принудительного возврата пострадавших детей обратно ту же самую школу. Адвокатами принимаются все необходимые меры, чтобы этого не допустить», — поделился правозащитник. Мать одного из пострадавших детей — инвалид, живущая на маленькое соцпособие. При этом ей приходится воспитывать еще и младшего ребенка. С тех пор, как мальчик вернулся домой, его взяли на попечение неравнодушные люди. Они занимаются его восстановлением и адаптацией, оказывают ему разностороннюю помощь — обеспечивают физическую безопасность покупают еду, одежду, оплачивают кружки и образовательные курсы, консультации психотерапевта. За последние полтора месяца на ребенка потратили 80 тысяч рублей. Юристы приводят пример, что только один сеанс у психолога стоит пять тысяч, а еще требуется изготовить заключение психиатрической экспертизы стоимостью 25 тысяч рублей. «Все эти расходы добровольно и бескорыстно несут неравнодушные люди, взявшие на себя ответственность за судьбу этого мальчика. Сами просить о помощи они не станут, поэтому это делаем мы», — отметил Краснов. Помочь подростку можно, отправив деньги на карту его официального представителя, который ежедневно оказывает мальчику помощь: 2200 7007 2468 9509 (Банк Тинькофф, Роман Александрович Д.). Скандал в спецшколе произошел в начале апреля — двух подростков обвинили в изнасиловании сверстников. История вскрылась после того, как один из пострадавших сбежал из учреждения. Подозреваемые пытались скрыться от силовиков, но их удалось задержать и отправить под стражу до официального решения суда. Им предъявлено обвинение по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подросткам грозит до 10 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокаты объявили сбор средств для подростков, которые подверглись сексуальному насилию в закрытой спецшколе №124 в Екатеринбурге. Им активно помогают неравнодушные люди, которые оплачивают психотерапевтов, кружки, обеспечивают физическую безопасность детям. Но так как речь идет о крупных тратах, пострадавшим требуется поддержка и других людей, рассказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Пострадавшие дети сейчас находятся в безопасности и безумно счастливы, что они теперь „не там“. Одновременно есть реальный риск принудительного возврата пострадавших детей обратно ту же самую школу. Адвокатами принимаются все необходимые меры, чтобы этого не допустить», — поделился правозащитник. Мать одного из пострадавших детей — инвалид, живущая на маленькое соцпособие. При этом ей приходится воспитывать еще и младшего ребенка. С тех пор, как мальчик вернулся домой, его взяли на попечение неравнодушные люди. Они занимаются его восстановлением и адаптацией, оказывают ему разностороннюю помощь — обеспечивают физическую безопасность покупают еду, одежду, оплачивают кружки и образовательные курсы, консультации психотерапевта. За последние полтора месяца на ребенка потратили 80 тысяч рублей. Юристы приводят пример, что только один сеанс у психолога стоит пять тысяч, а еще требуется изготовить заключение психиатрической экспертизы стоимостью 25 тысяч рублей. «Все эти расходы добровольно и бескорыстно несут неравнодушные люди, взявшие на себя ответственность за судьбу этого мальчика. Сами просить о помощи они не станут, поэтому это делаем мы», — отметил Краснов. Помочь подростку можно, отправив деньги на карту его официального представителя, который ежедневно оказывает мальчику помощь: 2200 7007 2468 9509 (Банк Тинькофф, Роман Александрович Д.). Скандал в спецшколе произошел в начале апреля — двух подростков обвинили в изнасиловании сверстников. История вскрылась после того, как один из пострадавших сбежал из учреждения. Подозреваемые пытались скрыться от силовиков, но их удалось задержать и отправить под стражу до официального решения суда. Им предъявлено обвинение по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.