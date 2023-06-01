Дорога до озер Челябинской области занимает от 40 минут до четырех часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жаркая погода увеличила поток желающих отдохнуть на озерах Челябинской области. URA.RU подготовило подборку, как добраться до мест отдыха челябинцам и гостям региона.

До озера Еловое идет самое большое количество рейсов. От Челябинска до него можно добраться на автобусных маршрутах «Челябинск-Миасс» (от 50 рублей) и электричках «Челябинск-Главный — Златоуст», «Челябинск-Главный — Миасс-1» и «Челябинск-Главный — Кисегач» (от 257 рублей). Электричка до остановки «Кисегач» находится ближе всего к берегу озер Еловое и Чебаркуль. Дорога занимает один час 55 минут. На машине по трассе М-5 быстрее — один час 21 минута. Озеро Чебаркуль в том же направлении. Добраться до берега в черте города можно также на автобусах, идущих в Сатку, Верхнеуральск и Кусу (от 350 рублей) за один час 20 минут.

До озера Касарги за 40 минут доходит автобус 687 «Челябинск — Снежинск» (110 рублей). На автомобиле дорога занимает от 40 минут до часа: через поселки Долгодеревенское, Кременкуль и Красное поле. На Аргазинское водохранилище можно доехать за два часа, выезжая через Кременкуль в сторону Карабаша. Туда ходит автобус 686 «Челябинск, „Северные ворота“ — Аргази» (360 рублей). Дорога до озера Увильды на автобусах 670/2 «Челябинск — Увильды» и 692 «Челябинск — Лесное озеро» (200 рублей) займет то же время. Короткий путь на автомобиле через Аргаяш с выездом по Свердловскому тракту — полтора часа.

До озера Большой Еланчик автомобиль доедет за три часа, выехав из города по Свердловскому тракту. До него можно добраться также на маршрутах 519/1 в Верхнеуральск, 596 Магнитогорск и 523 Мирный (от 50 рублей). До озера Тургояк можно доехать за два часа по трассе М-5 через Чебаркуль. Туда также ходят электрички 6003 и 6055 «Челябинск-Златоуст» (от 335 рублей). До озера Подборное, санатория «Урал», на автомобиле дорога займет один час через трассу Е30 в направлении Троицка. Туда ходит автобус 599 «Челябинск — Урал» (от 400 рублей).

До озера Большой Кисегач через трассу М-5 маршрут составит один час 25 минут. На общественном транспорте можно доехать только с пересадкой из Чебаркуля на городском автобусе №2. На машине до озера Зюраткуль добираться от трех часов по трассе М-5. Без личного транспорта придется сначала ехать до Сатки (от 450 рублей) и воспользоваться такси (от 700 рублей). Такая дорога займет четыре часа 20 минут. Маршруты до национального парка «Зюраткуль» не ходят.

В среднем дорога до челябинских озер занимает два часа URA.RU

На озеро Зюраткуль добраться без личного транспорта можно только на такси URA.RU

До озера Большой Кисегач добраться можно с пересадкой в Чебаркуле URA.RU