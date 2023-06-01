Как добраться до челябинских озер. Инфографика

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Озера Южного Урала. Челябинская область, лето, катамаран, тургояк, отдых, озеро, катамараны, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач, парусный спорт
Дорога до озер Челябинской области занимает от 40 минут до четырех часов Фото:

Жаркая погода увеличила поток желающих отдохнуть на озерах Челябинской области. URA.RU подготовило подборку, как добраться до мест отдыха челябинцам и гостям региона.

До озера Еловое идет самое большое количество рейсов. От Челябинска до него можно добраться на автобусных маршрутах «Челябинск-Миасс» (от 50 рублей) и электричках «Челябинск-Главный — Златоуст», «Челябинск-Главный — Миасс-1» и «Челябинск-Главный — Кисегач» (от 257 рублей). Электричка до остановки «Кисегач» находится ближе всего к берегу озер Еловое и Чебаркуль. Дорога занимает один час 55 минут. На машине по трассе М-5 быстрее — один час 21 минута. Озеро Чебаркуль в том же направлении. Добраться до берега в черте города можно также на автобусах, идущих в Сатку, Верхнеуральск и Кусу (от 350 рублей) за один час 20 минут.

До озера Касарги за 40 минут доходит автобус 687 «Челябинск — Снежинск» (110 рублей). На автомобиле дорога занимает от 40 минут до часа: через поселки Долгодеревенское, Кременкуль и Красное поле. На Аргазинское водохранилище можно доехать за два часа, выезжая через Кременкуль в сторону Карабаша. Туда ходит автобус 686 «Челябинск, „Северные ворота“ — Аргази» (360 рублей). Дорога до озера Увильды на автобусах 670/2 «Челябинск — Увильды» и 692 «Челябинск — Лесное озеро» (200 рублей) займет то же время. Короткий путь на автомобиле через Аргаяш с выездом по Свердловскому тракту — полтора часа.

До озера Большой Еланчик автомобиль доедет за три часа, выехав из города по Свердловскому тракту. До него можно добраться также на маршрутах 519/1 в Верхнеуральск, 596 Магнитогорск и 523 Мирный (от 50 рублей). До озера Тургояк можно доехать за два часа по трассе М-5 через Чебаркуль. Туда также ходят электрички 6003 и 6055 «Челябинск-Златоуст» (от 335 рублей). До озера Подборное, санатория «Урал», на автомобиле дорога займет один час через трассу Е30 в направлении Троицка. Туда ходит автобус 599 «Челябинск — Урал» (от 400 рублей).

До озера Большой Кисегач через трассу М-5 маршрут составит один час 25 минут. На общественном транспорте можно доехать только с пересадкой из Чебаркуля на городском автобусе №2. На машине до озера Зюраткуль добираться от трех часов по трассе М-5. Без личного транспорта придется сначала ехать до Сатки (от 450 рублей) и воспользоваться такси (от 700 рублей). Такая дорога займет четыре часа 20 минут. Маршруты до национального парка «Зюраткуль» не ходят.

В среднем дорога до челябинских озер занимает два часа
В среднем дорога до челябинских озер занимает два часа
На озеро Зюраткуль добраться без личного транспорта можно только на такси
На озеро Зюраткуль добраться без личного транспорта можно только на такси
До озера Большой Кисегач добраться можно с пересадкой в Чебаркуле
До озера Большой Кисегач добраться можно с пересадкой в Чебаркуле
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Жаркая погода увеличила поток желающих отдохнуть на озерах Челябинской области. URA.RU подготовило подборку, как добраться до мест отдыха челябинцам и гостям региона. До озера Еловое идет самое большое количество рейсов. От Челябинска до него можно добраться на автобусных маршрутах «Челябинск-Миасс» (от 50 рублей) и электричках «Челябинск-Главный — Златоуст», «Челябинск-Главный — Миасс-1» и «Челябинск-Главный — Кисегач» (от 257 рублей). Электричка до остановки «Кисегач» находится ближе всего к берегу озер Еловое и Чебаркуль. Дорога занимает один час 55 минут. На машине по трассе М-5 быстрее — один час 21 минута. Озеро Чебаркуль в том же направлении. Добраться до берега в черте города можно также на автобусах, идущих в Сатку, Верхнеуральск и Кусу (от 350 рублей) за один час 20 минут. До озера Касарги за 40 минут доходит автобус 687 «Челябинск — Снежинск» (110 рублей). На автомобиле дорога занимает от 40 минут до часа: через поселки Долгодеревенское, Кременкуль и Красное поле. На Аргазинское водохранилище можно доехать за два часа, выезжая через Кременкуль в сторону Карабаша. Туда ходит автобус 686 «Челябинск, „Северные ворота“ — Аргази» (360 рублей). Дорога до озера Увильды на автобусах 670/2 «Челябинск — Увильды» и 692 «Челябинск — Лесное озеро» (200 рублей) займет то же время. Короткий путь на автомобиле через Аргаяш с выездом по Свердловскому тракту — полтора часа. До озера Большой Еланчик автомобиль доедет за три часа, выехав из города по Свердловскому тракту. До него можно добраться также на маршрутах 519/1 в Верхнеуральск, 596 Магнитогорск и 523 Мирный (от 50 рублей). До озера Тургояк можно доехать за два часа по трассе М-5 через Чебаркуль. Туда также ходят электрички 6003 и 6055 «Челябинск-Златоуст» (от 335 рублей). До озера Подборное, санатория «Урал», на автомобиле дорога займет один час через трассу Е30 в направлении Троицка. Туда ходит автобус 599 «Челябинск — Урал» (от 400 рублей). До озера Большой Кисегач через трассу М-5 маршрут составит один час 25 минут. На общественном транспорте можно доехать только с пересадкой из Чебаркуля на городском автобусе №2. На машине до озера Зюраткуль добираться от трех часов по трассе М-5. Без личного транспорта придется сначала ехать до Сатки (от 450 рублей) и воспользоваться такси (от 700 рублей). Такая дорога займет четыре часа 20 минут. Маршруты до национального парка «Зюраткуль» не ходят.
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