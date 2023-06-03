Депутат Госдумы Затулин: Россия не потребует помощи ОДКБ из-за украинских диверсантов

Россия не будет прибегать к помощи сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за попыток прорыва российских границ украинскими диверсантами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Мы в ОДКБ являемся главным участником. Призывать на помощь войска ОДКБ, то есть военнослужащих Армении, Казахстана, Киргизии, это какая-то потребность или нужно для демонстрации того, что они принимают участие в наших действиях на Украине? Это очень притянутая за уши идея делать попытки диверсантов прорваться на территорию РФ поводом для обращения к ОДКБ», — сказал Константин Затулин.
Парламентарий добавил, что Россия должна собственными силами выполнить задачи специальной военной операции. «Если бы в Соединенных Штатах сейчас призвали бы союзников защищать мексикано-американскую границу, если там пройдут какие-то столкновения? Это стыдно прятаться за спину. Мы начали специальную военную операцию. Со всем, что происходит, плохо ли, хорошо ли мы должны справляться сами. А ОДКБ нужно всячески поддерживать, но это не тот случай, когда мы можем рассчитывать на это, а во-вторых, ставить перед собой задачу по привлечению ОДКБ к СВО», — заключил политик.
С конца мая украинские войска активно атакуют приграничные территории РФ. Чаще всего под ударом оказывается Белгородская область. Там ВСУ попытались прорваться через границу на танках.
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