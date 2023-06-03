Депутат Госдумы Затулин: Россия не потребует помощи ОДКБ из-за украинских диверсантов

03 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Россия будет сама решать задачи СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не будет прибегать к помощи сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за попыток прорыва российских границ украинскими диверсантами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Мы в ОДКБ являемся главным участником. Призывать на помощь войска ОДКБ, то есть военнослужащих Армении, Казахстана, Киргизии, это какая-то потребность или нужно для демонстрации того, что они принимают участие в наших действиях на Украине? Это очень притянутая за уши идея делать попытки диверсантов прорваться на территорию РФ поводом для обращения к ОДКБ», — сказал Константин Затулин. Парламентарий добавил, что Россия должна собственными силами выполнить задачи специальной военной операции. «Если бы в Соединенных Штатах сейчас призвали бы союзников защищать мексикано-американскую границу, если там пройдут какие-то столкновения? Это стыдно прятаться за спину. Мы начали специальную военную операцию. Со всем, что происходит, плохо ли, хорошо ли мы должны справляться сами. А ОДКБ нужно всячески поддерживать, но это не тот случай, когда мы можем рассчитывать на это, а во-вторых, ставить перед собой задачу по привлечению ОДКБ к СВО», — заключил политик. С конца мая украинские войска активно атакуют приграничные территории РФ. Чаще всего под ударом оказывается Белгородская область. Там ВСУ попытались прорваться через границу на танках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не будет прибегать к помощи сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за попыток прорыва российских границ украинскими диверсантами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Мы в ОДКБ являемся главным участником. Призывать на помощь войска ОДКБ, то есть военнослужащих Армении, Казахстана, Киргизии, это какая-то потребность или нужно для демонстрации того, что они принимают участие в наших действиях на Украине? Это очень притянутая за уши идея делать попытки диверсантов прорваться на территорию РФ поводом для обращения к ОДКБ», — сказал Константин Затулин. Парламентарий добавил, что Россия должна собственными силами выполнить задачи специальной военной операции. «Если бы в Соединенных Штатах сейчас призвали бы союзников защищать мексикано-американскую границу, если там пройдут какие-то столкновения? Это стыдно прятаться за спину. Мы начали специальную военную операцию. Со всем, что происходит, плохо ли, хорошо ли мы должны справляться сами. А ОДКБ нужно всячески поддерживать, но это не тот случай, когда мы можем рассчитывать на это, а во-вторых, ставить перед собой задачу по привлечению ОДКБ к СВО», — заключил политик. С конца мая украинские войска активно атакуют приграничные территории РФ. Чаще всего под ударом оказывается Белгородская область. Там ВСУ попытались прорваться через границу на танках.