На федеральной трассе в направлении Екатеринбурга закроют движение на несколько часов

Движение ограничат 3 июня с четырех до шести утра
На федеральной трассе М-5 «Урал» в направлении Екатеринбурга будет перекрыто движение. Будут производится испытания пролетного строения 3 июня с 04:00 до 06:00 часов.
«На автодороге М-5 „Урал“ в направлении Екатеринбурга на 192 километре трассы 3 июня с 04:00 до 06:00 будет перекрыто движение для испытания пролетного строения. Объезд будет осуществляться по дублеру. Будьте внимательны, учитывайте данную информацию», — сообщили на сайте «Уралуправтодора» Свердловская область.
Ранее с свердловской области ограничили движение автодороги Пермь — Екатеринбург. На участке производится ремонт дорожной развязки.
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