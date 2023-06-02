На федеральной трассе в направлении Екатеринбурга закроют движение на несколько часов

«Уралуправтодор»: на 192 километре автодороги М-5 «Урал» закроют движение с четырех до шести утра

03 июня 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Движение ограничат 3 июня с четырех до шести утра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе М-5 «Урал» в направлении Екатеринбурга будет перекрыто движение. Будут производится испытания пролетного строения 3 июня с 04:00 до 06:00 часов. «На автодороге М-5 „Урал“ в направлении Екатеринбурга на 192 километре трассы 3 июня с 04:00 до 06:00 будет перекрыто движение для испытания пролетного строения. Объезд будет осуществляться по дублеру. Будьте внимательны, учитывайте данную информацию», — сообщили на сайте «Уралуправтодора» Свердловская область. Ранее с свердловской области ограничили движение автодороги Пермь — Екатеринбург. На участке производится ремонт дорожной развязки.

На федеральной трассе М-5 «Урал» в направлении Екатеринбурга будет перекрыто движение. Будут производится испытания пролетного строения 3 июня с 04:00 до 06:00 часов. «На автодороге М-5 „Урал“ в направлении Екатеринбурга на 192 километре трассы 3 июня с 04:00 до 06:00 будет перекрыто движение для испытания пролетного строения. Объезд будет осуществляться по дублеру. Будьте внимательны, учитывайте данную информацию», — сообщили на сайте «Уралуправтодора» Свердловская область. Ранее с свердловской области ограничили движение автодороги Пермь — Екатеринбург. На участке производится ремонт дорожной развязки.