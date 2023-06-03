Медведчук: Киев манипулирует соцопросами для оправдания своей политики

04 июня 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Граждане Украины не хотят воевать с Россией, считает Медведчук Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева манипулируют данными социологических опросов с целью оправдать свою политику. Такое заявление сделал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. «Украинская власть использует социологические исследования, как веский аргумент правильности своей политики. Еще бы, согласно этим исследованиям, граждане Украины не хотят никакого мира с Россией и верят в скорую победу, они не хотят ни выборов, и вообще проявляют устойчивое единогласие», — рассказал Медведчук в статье для telegram-канала «Другая Украина». По словам Медведчука, среднестатистический украинец прекрасно понимает, что с ним произойдет, если он даст при опросе не тот ответ, который от него ожидают услышать, а потому искренность в этом деле — редкость. Кроме того, Киев не занимается опросом граждан, покинувших страну после начала спецоперации. По словам политика, целью киевского режима является массовая истерия жителей Украины, которую затем можно будет использовать «в системе мирового попрошайничества». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. По словам президента России Владимира Путина, ее основной целью является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее Медведчук выступил с предложением созвать международный суд над режимом президента Украины Владимира Зеленского, передает МК . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Киева манипулируют данными социологических опросов с целью оправдать свою политику. Такое заявление сделал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. «Украинская власть использует социологические исследования, как веский аргумент правильности своей политики. Еще бы, согласно этим исследованиям, граждане Украины не хотят никакого мира с Россией и верят в скорую победу, они не хотят ни выборов, и вообще проявляют устойчивое единогласие», — рассказал Медведчук в статье для telegram-канала «Другая Украина». По словам Медведчука, среднестатистический украинец прекрасно понимает, что с ним произойдет, если он даст при опросе не тот ответ, который от него ожидают услышать, а потому искренность в этом деле — редкость. Кроме того, Киев не занимается опросом граждан, покинувших страну после начала спецоперации. По словам политика, целью киевского режима является массовая истерия жителей Украины, которую затем можно будет использовать «в системе мирового попрошайничества». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. По словам президента России Владимира Путина, ее основной целью является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее Медведчук выступил с предложением созвать международный суд над режимом президента Украины Владимира Зеленского, передает МК.