В челябинском районе прокуратура запретила строить кладбище

Прокуратура Челябинской области потребовала расторгнуть договор о строительстве кладбища в Саргазах

Договор о строительстве кладбища прокуратура поставила под сомнение Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Саргазах Сосновского района (Челябинская область) прокуратура через суд потребовала расторгнуть договор концессии на строительство кладбища. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ведомство настаивает на возврате властям 11 земельных участков.

«Прокурор области обратился в арбитражный суд региона с исковым заявлением к администрации Саргазинского сельского поселения и к ООО „Пантеон“. Требует признать недействительным (ничтожным) концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию кладбища Саргазов», — отмечается в определении суда.

Разрешенное использование земли связано с ритуальной деятельностью. Такие данные следуют из публичной кадастровой карты. Общая площадь участков составила почти 296 тысяч кв. метров. Соглашение с челябинской компанией «Пантеон» было подписано в апреле 2021 года. По данным базы СБИС, предприятие не генерирует прибыли. По итогам 2022 года, получен чистый убыток в 97 тысяч рублей.

Дело о нарушении конкуренции также рассматривается в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону. УФАС привлекли в судебный процесс в качестве третьего лица. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий в администрации Саргазов, но ответ не получен. С представителями компании «Пантеон» оперативно связаться не удалось.