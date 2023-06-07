В Нижневартовске посреди дороги загорелась машина. Видео

08 июня 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Пожар охватил всю поверхность кузова автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске на одной из центральных улиц загорелся автомобиль Renault. В МЧС ХМАО агентству сообщили, что пожар оперативно потушили, пострадавших нет «На улице 60 лет Октября в районе дома № 12 загорелся автомобиль, огонь охватил практически всю поверхность кузова машины. Пожарный отряд оперативно прибыл на место происшествия и за пять минут с помощью пены потушил возгорание. Пострадавших нет, причины возгорания расследуют дознаватели», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. По информации от источника URA.RU, машина загорелась во время движения. Водитель высадил двух пассажиров и сам успел покинуть салон до пожара. По предварительной версии, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на улице Рационализаторов сгорел Hyundai Solaris. Автомобиль загорелся в процессе разогрева автомобиля. Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»

В Нижневартовске на одной из центральных улиц загорелся автомобиль Renault. В МЧС ХМАО агентству сообщили, что пожар оперативно потушили, пострадавших нет «На улице 60 лет Октября в районе дома № 12 загорелся автомобиль, огонь охватил практически всю поверхность кузова машины. Пожарный отряд оперативно прибыл на место происшествия и за пять минут с помощью пены потушил возгорание. Пострадавших нет, причины возгорания расследуют дознаватели», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. По информации от источника URA.RU, машина загорелась во время движения. Водитель высадил двух пассажиров и сам успел покинуть салон до пожара. По предварительной версии, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на улице Рационализаторов сгорел Hyundai Solaris. Автомобиль загорелся в процессе разогрева автомобиля. Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»