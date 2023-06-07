07 июня 2023
06 июня 2023

В Нижневартовске посреди дороги загорелась машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Пожар охватил всю поверхность кузова автомобиля Фото:

В Нижневартовске на одной из центральных улиц загорелся автомобиль Renault. В МЧС ХМАО агентству сообщили, что пожар оперативно потушили, пострадавших нет

«На улице 60 лет Октября в районе дома № 12 загорелся автомобиль, огонь охватил практически всю поверхность кузова машины. Пожарный отряд оперативно прибыл на место происшествия и за пять минут с помощью пены потушил возгорание. Пострадавших нет, причины возгорания расследуют дознаватели», — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

По информации от источника URA.RU, машина загорелась во время движения. Водитель высадил двух пассажиров и сам успел покинуть салон до пожара. По предварительной версии, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на улице Рационализаторов сгорел Hyundai Solaris. Автомобиль загорелся в процессе разогрева автомобиля.

Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»

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В Нижневартовске на одной из центральных улиц загорелся автомобиль Renault. В МЧС ХМАО агентству сообщили, что пожар оперативно потушили, пострадавших нет «На улице 60 лет Октября в районе дома № 12 загорелся автомобиль, огонь охватил практически всю поверхность кузова машины. Пожарный отряд оперативно прибыл на место происшествия и за пять минут с помощью пены потушил возгорание. Пострадавших нет, причины возгорания расследуют дознаватели», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. По информации от источника URA.RU, машина загорелась во время движения. Водитель высадил двух пассажиров и сам успел покинуть салон до пожара. По предварительной версии, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на улице Рационализаторов сгорел Hyundai Solaris. Автомобиль загорелся в процессе разогрева автомобиля. Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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