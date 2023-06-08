Шойгу потребовал от предприятий ускорить производство техники для СВО

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Сергей Шойгу поручил устанавливать дополнительную защиту на технику перед отправкой в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от оборонных предприятий в кратчайшие сроки готовить военную технику для отправки в подразделения российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Также Шойгу поручил руководству Главного автобронетанкового управления министерства устанавливать дополнительную защиту на бронетехнику перед отправкой на фронт.

Днем ранее министр обороны проверил работу производства ракет для систем противовоздушной обороны. В ходе проверки, глава оборонного предприятия пообещал, что завод нарастит производство необходимого вооружения.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от оборонных предприятий в кратчайшие сроки готовить военную технику для отправки в подразделения российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Также Шойгу поручил руководству Главного автобронетанкового управления министерства устанавливать дополнительную защиту на бронетехнику перед отправкой на фронт. Днем ранее министр обороны проверил работу производства ракет для систем противовоздушной обороны. В ходе проверки, глава оборонного предприятия пообещал, что завод нарастит производство необходимого вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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