Шойгу потребовал от предприятий ускорить производство техники для СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от оборонных предприятий в кратчайшие сроки готовить военную технику для отправки в подразделения российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Также Шойгу поручил руководству Главного автобронетанкового управления министерства устанавливать дополнительную защиту на бронетехнику перед отправкой на фронт.
Глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от оборонных предприятий в кратчайшие сроки готовить военную технику для отправки в подразделения российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Также Шойгу поручил руководству Главного автобронетанкового управления министерства устанавливать дополнительную защиту на бронетехнику перед отправкой на фронт. Днем ранее министр обороны проверил работу производства ракет для систем противовоздушной обороны. В ходе проверки, глава оборонного предприятия пообещал, что завод нарастит производство необходимого вооружения.