Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу производства зенитных ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий, проинспектировал цеха по производству зенитных ракет для ПВО», — сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отмечается, что комплексы ПВО «Фаворит», «Триумф» и «Витязь» показали высокую эффективность в уничтожении целей. Там также отметили, что глава предприятия пообещал Шойгу, что завод нарастит производство ПВО для армии.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в РФ многократно увеличили выпуск продукции для СВО. Он уточнил, что вместе с этим в РФ идет совершенствование оружия и техники.
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