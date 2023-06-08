Херсон обстреляли во время визита Зеленского: главное к вечеру 8 июня

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Херсон попал под удар во время визита Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Херсон попал под удар в то время, как туда с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 июня.

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Херсон попал под удар в то время, как туда с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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