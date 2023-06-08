Херсон обстреляли во время визита Зеленского: главное к вечеру 8 июня

Херсон попал под удар во время визита Владимира Зеленского
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Херсон попал под удар в то время, как туда с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 июня.
- Зеленский посетил Херсон. Его визит посвящен совещанию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. Позже стало известно, что город начали обстреливать, сообщил глава украинской областной государственной администрации Александр Погудин.
- ВСУ пытались прорвать оборону российской армии на запорожском направлении. По словам военкоров, ими было задействовано до 120 единиц военной техники. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по украинским силам был нанесен превентивный артиллерийский удар, передает Пятый канал.
- Украинская сторона отвергла мирный план, предлагаемый Индонезией. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что идея заморозки войск на позициях больше похожа на план России.
- Шойгу потребовал от оборонных предприятий в как можно более короткие сроки готовить военную технику к отправке на фронт. Также он поручил устанавливать на нее дополнительную защиту.
- Киев понес большие потери в первые дни своего наступления. По данным высокопоставленных американских чиновников, ВСУ столкнулись с большим сопротивлением ВС РФ, чем ожидалось.
- ВСУ ударили ракетами по Луганску. По словам военного корреспондента URA.RU, украинская армия ударила по заводу тепловозов, расположенному в промышленной зоне города.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости отодвинуть рубеж спецоперации на 500 километров вдоль Украины. По его словам, такая мера необходима, чтобы обезопасить Россию от обстрелов со стороны ВСУ.
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