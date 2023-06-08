Появились кадры ударов ВСУ по Луганску

ВСУ нанесли удар по заводу тепловозов в Луганске (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В сети появились кадры удара ВСУ по Луганску. Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу тепловозов, расположенному в промышленной зоне города. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU.
«ВСУ ударили по заводу тепловозов», — сообщил военкор. На появившихся кадрах заметен высокий столб дыма.
В Луганске прогремел взрыв
Над местом взрыва поднимается высокий столб дыма
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