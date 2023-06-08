Появились кадры ударов ВСУ по Луганску 08 июня 2023 в 12:41 Размер текста - 17 + ВСУ нанесли удар по заводу тепловозов в Луганске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сети появились кадры удара ВСУ по Луганску. Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу тепловозов, расположенному в промышленной зоне города. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU. «ВСУ ударили по заводу тепловозов», — сообщил военкор. На появившихся кадрах заметен высокий столб дыма. В Луганске прогремел взрыв Фото: соцсети Над местом взрыва поднимается высокий столб дыма Фото: соцсети В сети появились кадры удара ВСУ по Луганску. Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу тепловозов, расположенному в промышленной зоне города. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU. «ВСУ ударили по заводу тепловозов», — сообщил военкор. На появившихся кадрах заметен высокий столб дыма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям