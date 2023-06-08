Появились кадры ударов ВСУ по Луганску

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
ВСУ нанесли удар по заводу тепловозов в Луганске (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети появились кадры удара ВСУ по Луганску. Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу тепловозов, расположенному в промышленной зоне города. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU.

«ВСУ ударили по заводу тепловозов», — сообщил военкор. На появившихся кадрах заметен высокий столб дыма.

В Луганске прогремел взрыв
В Луганске прогремел взрыв
Фото:
Над местом взрыва поднимается высокий столб дыма
Над местом взрыва поднимается высокий столб дыма
Фото:

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В сети появились кадры удара ВСУ по Луганску. Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу тепловозов, расположенному в промышленной зоне города. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU. «ВСУ ударили по заводу тепловозов», — сообщил военкор. На появившихся кадрах заметен высокий столб дыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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