Херсон подвергся обстрелу во время визита Зеленского

08 июня 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Обстрелам подверглись прибрежные территории Херсона Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсон начали обстреливать, в момент, когда туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава украинской областной государственной администрации Александр Погудин. Ранее украинские СМИ сообщали о визите украинского лидера в город 8 июня. «Взрывы в Херсоне. <…> Палят по прибрежным территориям и центральной части города», — написал Александр Погудин в своем telegram-канале. По информации местных telegram-каналов, удары вновь пришлись на места эвакуации мирных жителей. Ранее стало известно, что Зеленский посетил Херсон после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС. Он посетил переправу, по которой эвакуируют граждан, передает Pravda.Ru.

Херсон начали обстреливать, в момент, когда туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава украинской областной государственной администрации Александр Погудин. Ранее украинские СМИ сообщали о визите украинского лидера в город 8 июня. «Взрывы в Херсоне. <…> Палят по прибрежным территориям и центральной части города», — написал Александр Погудин в своем telegram-канале. По информации местных telegram-каналов, удары вновь пришлись на места эвакуации мирных жителей. Ранее стало известно, что Зеленский посетил Херсон после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС. Он посетил переправу, по которой эвакуируют граждан, передает Pravda.Ru.