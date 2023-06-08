Херсон подвергся обстрелу во время визита Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва
Обстрелам подверглись прибрежные территории Херсона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Херсон начали обстреливать, в момент, когда туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава украинской областной государственной администрации Александр Погудин. Ранее украинские СМИ сообщали о визите украинского лидера в город 8 июня.

«Взрывы в Херсоне. <…> Палят по прибрежным территориям и центральной части города», — написал Александр Погудин в своем telegram-канале. По информации местных telegram-каналов, удары вновь пришлись на места эвакуации мирных жителей.

Ранее стало известно, что Зеленский посетил Херсон после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС. Он посетил переправу, по которой эвакуируют граждан, передает Pravda.Ru.

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Херсон начали обстреливать, в момент, когда туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава украинской областной государственной администрации Александр Погудин. Ранее украинские СМИ сообщали о визите украинского лидера в город 8 июня. «Взрывы в Херсоне. <…> Палят по прибрежным территориям и центральной части города», — написал Александр Погудин в своем telegram-канале. По информации местных telegram-каналов, удары вновь пришлись на места эвакуации мирных жителей. Ранее стало известно, что Зеленский посетил Херсон после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС. Он посетил переправу, по которой эвакуируют граждан, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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