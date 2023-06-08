Зеленский приехал в Херсонскую область 08 июня 2023 в 13:18 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский посетил Херсонщину с рабочим визитом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на подконтрольную Киеву территорию Херсонщины. Визит посвящен координационному совещанию по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом рассказал сам украинский президент. «Рабочая поездка на Херсонщину», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что поездка посвящена координационному совещанию по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Обсуждались оперативная обстановка в области, эвакуация населения, ликвидация чрезвычайной ситуации и организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также обсуждались перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне катастрофы, заключил Зеленский. Ранее 6 июня украинские военные нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению многих регионов Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на подконтрольную Киеву территорию Херсонщины. Визит посвящен координационному совещанию по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом рассказал сам украинский президент. «Рабочая поездка на Херсонщину», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что поездка посвящена координационному совещанию по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Обсуждались оперативная обстановка в области, эвакуация населения, ликвидация чрезвычайной ситуации и организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также обсуждались перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне катастрофы, заключил Зеленский. Ранее 6 июня украинские военные нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению многих регионов Херсонской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям