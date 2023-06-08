Зеленский приехал в Херсонскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский посетил Херсонщину с рабочим визитом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на подконтрольную Киеву территорию Херсонщины. Визит посвящен координационному совещанию по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом рассказал сам украинский президент.

«Рабочая поездка на Херсонщину», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что поездка посвящена координационному совещанию по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Обсуждались оперативная обстановка в области, эвакуация населения, ликвидация чрезвычайной ситуации и организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также обсуждались перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне катастрофы, заключил Зеленский.

Ранее 6 июня украинские военные нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению многих регионов Херсонской области.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на подконтрольную Киеву территорию Херсонщины. Визит посвящен координационному совещанию по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом рассказал сам украинский президент. «Рабочая поездка на Херсонщину», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что поездка посвящена координационному совещанию по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Обсуждались оперативная обстановка в области, эвакуация населения, ликвидация чрезвычайной ситуации и организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также обсуждались перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне катастрофы, заключил Зеленский. Ранее 6 июня украинские военные нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению многих регионов Херсонской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...