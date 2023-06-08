Пермяков предупредили о заморозках в длинные выходные

В День города в Перми ожидается северный ветер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае в выходные дни, с 10 по 12 июня, будет прохладно, возможны заморозки. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов. Ночью местами по региону ожидается понижение температуры до -1 градуса в низинах. При этом уменьшится вероятность дождей.

«В выходные условия погоды будет прохладно, а ночью не исключены слабые заморозки. В субботу, 10 июня ночью +6 градусов, днем +15 градусов, облачно с прояснениями. В воскресенье, 11 июня температура воздуха ночью +2 градуса, днем до 16 градусов тепла. В ночь на понедельник местами температура воздуха опустится до -1 градуса», — сообщает сайт «Метеоролог и я».

В Перми в День города, 12 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит около 16 градусов тепла, при этом синоптики предупреждают о северном ветре.