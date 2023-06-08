08 июня 2023

Пермяков предупредили о заморозках в длинные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
300-лет городу. Пермь, счастье не за горами, набережная, порт пермь
В День города в Перми ожидается северный ветер Фото:

В Пермском крае в выходные дни, с 10 по 12 июня, будет прохладно, возможны заморозки. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов. Ночью местами по региону ожидается понижение температуры до -1 градуса в низинах. При этом уменьшится вероятность дождей.

«В выходные условия погоды будет прохладно, а ночью не исключены слабые заморозки. В субботу, 10 июня ночью +6 градусов, днем +15 градусов, облачно с прояснениями. В воскресенье, 11 июня температура воздуха ночью +2 градуса, днем до 16 градусов тепла. В ночь на понедельник местами температура воздуха опустится до -1 градуса», — сообщает сайт «Метеоролог и я».

В Перми в День города, 12 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит около 16 градусов тепла, при этом синоптики предупреждают о северном ветре.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в выходные дни, с 10 по 12 июня, будет прохладно, возможны заморозки. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов. Ночью местами по региону ожидается понижение температуры до -1 градуса в низинах. При этом уменьшится вероятность дождей. «В выходные условия погоды будет прохладно, а ночью не исключены слабые заморозки. В субботу, 10 июня ночью +6 градусов, днем +15 градусов, облачно с прояснениями. В воскресенье, 11 июня температура воздуха ночью +2 градуса, днем до 16 градусов тепла. В ночь на понедельник местами температура воздуха опустится до -1 градуса», — сообщает сайт «Метеоролог и я». В Перми в День города, 12 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит около 16 градусов тепла, при этом синоптики предупреждают о северном ветре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...