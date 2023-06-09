Свердловскому бизнесмену, похитившему у челябинского оборонзавода 15 млн, отменили приговор

09 июня 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит иск АО «ЧРЗ Полет» о взыскании с Игоря Яценко более 25 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предпринимателю из Свердловской области Игорю Яценко, виновному в многомиллионном мошенничестве при заключении контрактов с челябинским радиозаводом «Полет», отменили приговор. Как пояснили URA.RU в пресс-службе областного суда, обвинения с Яценко не сняты. Приговор отменен только в части гражданского иска. «Приговор отменен в части разрешения гражданского иска и в этой части отправлен на новое рассмотрение. Суть иска заключается в исковых требованиях АО „ЧРЗ Полет“ о взыскании с Яценко суммы материального ущерба в размере 25 753 641 рубля 85 копеек», — сообщили URA.RU в суде. Там отметили, что в апреле 2022 года Центральный райсуд не стал рассматривать гражданский иск предприятия к бизнесмену. Суд апелляционной инстанции с этим не согласился. В 2016 году Яценко, работавший управляющим екатеринбургской компании ООО «НПП Электромаш», заключил несколько договор с АО «ЧРЗ Полет» на поставку специальных ламп для навигационных систем. Общая сумма контрактов превысила 20 млн рублей: 15 млн один договор и 5 млн второй. Деньги по первому контракту были выплачены, однако лампы так и не были поставлены оборонному предприятию. После чего свердловская компания была ликвидирована. Все время следствия Яценко не признался в содеянном. В апреле 2022 года Центральный райсуд посчитал его виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предпринимателю из Свердловской области Игорю Яценко, виновному в многомиллионном мошенничестве при заключении контрактов с челябинским радиозаводом «Полет», отменили приговор. Как пояснили URA.RU в пресс-службе областного суда, обвинения с Яценко не сняты. Приговор отменен только в части гражданского иска. «Приговор отменен в части разрешения гражданского иска и в этой части отправлен на новое рассмотрение. Суть иска заключается в исковых требованиях АО „ЧРЗ Полет“ о взыскании с Яценко суммы материального ущерба в размере 25 753 641 рубля 85 копеек», — сообщили URA.RU в суде. Там отметили, что в апреле 2022 года Центральный райсуд не стал рассматривать гражданский иск предприятия к бизнесмену. Суд апелляционной инстанции с этим не согласился. В 2016 году Яценко, работавший управляющим екатеринбургской компании ООО «НПП Электромаш», заключил несколько договор с АО «ЧРЗ Полет» на поставку специальных ламп для навигационных систем. Общая сумма контрактов превысила 20 млн рублей: 15 млн один договор и 5 млн второй. Деньги по первому контракту были выплачены, однако лампы так и не были поставлены оборонному предприятию. После чего свердловская компания была ликвидирована. Все время следствия Яценко не признался в содеянном. В апреле 2022 года Центральный райсуд посчитал его виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.