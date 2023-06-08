08 июня 2023

Власти решили судьбу здания ДОСААФ в Екатеринбурге

Власти отказались признать памятником здание ДОСААФ в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Конструктивизм. Майорова. Екатеринбург, конструктивизм, досааф, здание, дом обороны
Здание на улице Воеводина, 6 не признали памятником архитектуры Фото:

Здание ДОСААФ в Екатеринбурге отказались признать памятником архитектуры. Речь идет об объекте на улице Воеводина, 6. Соответсвующий приказ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Отказать во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Обеспечить своевременное информирование заявителя о принятом решении в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области А.А. Кульпину», — сказано в документе.

Ранее СМИ сообщали о том, что в январе 2023 года региональное отделение ДОСААФ продало здание на Воеводина «TEN Девелопмент». Покупатель тогда заявил, что сделает из конструктивистского здания вторую очередь ТЦ Limerance.

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Здание ДОСААФ в Екатеринбурге отказались признать памятником архитектуры. Речь идет об объекте на улице Воеводина, 6. Соответсвующий приказ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Отказать во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Обеспечить своевременное информирование заявителя о принятом решении в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области А.А. Кульпину», — сказано в документе. Ранее СМИ сообщали о том, что в январе 2023 года региональное отделение ДОСААФ продало здание на Воеводина «TEN Девелопмент». Покупатель тогда заявил, что сделает из конструктивистского здания вторую очередь ТЦ Limerance.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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