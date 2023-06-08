Власти решили судьбу здания ДОСААФ в Екатеринбурге

Власти отказались признать памятником здание ДОСААФ в Екатеринбурге

09 июня 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Здание на улице Воеводина, 6 не признали памятником архитектуры Фото: Анна Майорова © URA.RU Здание ДОСААФ в Екатеринбурге отказались признать памятником архитектуры. Речь идет об объекте на улице Воеводина, 6. Соответсвующий приказ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Отказать во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Обеспечить своевременное информирование заявителя о принятом решении в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области А.А. Кульпину», — сказано в документе. Ранее СМИ сообщали о том, что в январе 2023 года региональное отделение ДОСААФ продало здание на Воеводина «TEN Девелопмент». Покупатель тогда заявил, что сделает из конструктивистского здания вторую очередь ТЦ Limerance.

Здание ДОСААФ в Екатеринбурге отказались признать памятником архитектуры. Речь идет об объекте на улице Воеводина, 6. Соответсвующий приказ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Отказать во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Обеспечить своевременное информирование заявителя о принятом решении в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области А.А. Кульпину», — сказано в документе. Ранее СМИ сообщали о том, что в январе 2023 года региональное отделение ДОСААФ продало здание на Воеводина «TEN Девелопмент». Покупатель тогда заявил, что сделает из конструктивистского здания вторую очередь ТЦ Limerance.