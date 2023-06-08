08 июня 2023

Челябинский храм загорелся от шаровой молнии. Фото

В поселке Сыростан Челябинской области храм загорелся от шаровой молнии
© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Шаровая молния попала в дверной проем храма в поселке Сыростан Фото:
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В поселке Сыростан под Миассом (Челябинская область) храм загорелся из-за шаровой молнии. Об этом URA.RU 9 июня сообщили в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области (ППС).

«В праздник Святой Троицы, 4 июня, в храм Воздвижения в Сыростане под Миассом ударила шаровая молния. Сотрудники ППС выехали на место и потушили горевшую часть входной группы», — уточнили в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что прихожане не пострадали. Молния повредила часть дверной коробки одного из входов в храм.

Горящую дверь оперативно потушили сотрудники ППС
Горящую дверь оперативно потушили сотрудники ППС
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В поселке Сыростан под Миассом (Челябинская область) храм загорелся из-за шаровой молнии. Об этом URA.RU 9 июня сообщили в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области (ППС). «В праздник Святой Троицы, 4 июня, в храм Воздвижения в Сыростане под Миассом ударила шаровая молния. Сотрудники ППС выехали на место и потушили горевшую часть входной группы», — уточнили в пресс-центре. В ведомстве добавили, что прихожане не пострадали. Молния повредила часть дверной коробки одного из входов в храм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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