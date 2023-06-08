Шаровая молния попала в дверной проем храма в поселке Сыростан
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В поселке Сыростан под Миассом (Челябинская область) храм загорелся из-за шаровой молнии. Об этом URA.RU 9 июня сообщили в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области (ППС).
«В праздник Святой Троицы, 4 июня, в храм Воздвижения в Сыростане под Миассом ударила шаровая молния. Сотрудники ППС выехали на место и потушили горевшую часть входной группы», — уточнили в пресс-центре.
В ведомстве добавили, что прихожане не пострадали. Молния повредила часть дверной коробки одного из входов в храм.
Горящую дверь оперативно потушили сотрудники ППС
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