Протеже замгубернатора вступил в антимэрскую коалицию Екатеринбурга

Азат Салихов — один из тяжеловесов свердловского кабмина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский бизнесмен и общественник Владислав Яхин, которого при подготовке к праймериз «Единой России» поддержал замгубернатора Азат Салихов, вступил в антимэрскую коалицию миллиардера Виталия Кочеткова. По данным URA.RU, на основных выборах в думу Яхин, скорее всего, будет выдвинут от «Справедливой России» в округе №21.

За несколько недель до старта предварительного голосования Салихов попросил главу города Алексея Орлова поддержать Яхина (они из одной диаспоры) в округе №25. Тот согласился и дал соответствующее указание администрации Чкаловского района. Но потом на эту же территорию своего кандидата — экс-чекиста Сергея Павленко — предложило УФСБ. Так Яхин лишился поддержки и самостоятельно перешел в округ №21.

Там глава региона Евгений Куйвашев с подачи Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова согласовал руководителя областной стоматологии Марину Харитонову. Ей Яхин предсказуемо проиграл.

«Теперь, чтобы все-таки попасть в гордуму, Яхин примкнул к команде Кочеткова. Его планируют выдвинуть против Харитоновой в том же 21-м округе», — поделился источник, близкий к коалиции. Сам Яхин от комментариев по теме воздержался. Другой источник агентства предположил, что выдвижение Яхина попытаются сорвать — как раз через Салихова. Или Яхина одернет сам топ-чиновник, явно не желающий фигурировать в подобных конфликтах, тем более с Яхиным, говорят, он толком не знаком. В комментарии URA.RU от 27 апреля Салихов вообще говорил, что никогда с Орловым по поводу Яхина не общался.

В начале недели URA.RU сообщило, что Кочетков достиг принципиальной договоренности с СР. Если сделка не сорвется в последний момент, именно от этой партии Кочетков, чью фракцию в новой гордуме Орлов пытается сократить, поведет своих кандидатов в депутаты гордумы против победителей праймериз ЕР.