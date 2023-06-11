Житель Магнитогорска задержан за массовое хищение сыра из магазина

12 июня 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Магнитогорец вынес из магазина 14 упаковок сыра Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) задержан ранее судимый местный житель, который похитил из магазина 14 упаковок сыра. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску обратилась администратор одного из сетевых магазинов, которая пояснила, что у них пропало 14 упаковок сыра. Подозреваемым в совершении преступления оказался магнитогорец 1992 года рождения, не имеющий постоянного места работы и ранее судимый за совершение имущественных преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы ведомстве. В полиции добавили, что мужчина похитил сыр, сложив в пакет, пока никто за ним не наблюдал. Ущерб магазину составил 2,7 тысяч рублей.

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан ранее судимый местный житель, который похитил из магазина 14 упаковок сыра. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску обратилась администратор одного из сетевых магазинов, которая пояснила, что у них пропало 14 упаковок сыра. Подозреваемым в совершении преступления оказался магнитогорец 1992 года рождения, не имеющий постоянного места работы и ранее судимый за совершение имущественных преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы ведомстве. В полиции добавили, что мужчина похитил сыр, сложив в пакет, пока никто за ним не наблюдал. Ущерб магазину составил 2,7 тысяч рублей.