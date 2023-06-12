12 июня 2023

В Тюмени появились услуги по снятию блокировки с приставок Xbox

© Служба новостей «URA.RU»
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Варианты подарков. Екатеринбург, xbox one, игровая приставка
Массовая блокировка приставок Xbox произошла в России 4 мая Фото:

Жителям Тюмени предлагают платную помощь в разблокировке приставок Xbox. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных интернет-клубов. Ранее агентство писало о том, что из-за санкций против России компания Microsoft частично заблокировала работу приставок Xbox на территории РФ.

«Люди, оказывающие услуги по разблокировке, просто переписывают адреса DNS на приставках. Если это не помогает — делают то же самое с wi-fi роутерами. По сути, ничего сложного. За свои услуги просят от 500 рублей. Если возникают какие-то сложности, могут поднять цену в два — три раза», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Владельцы Xbox Series S/X столкнулись с массовой блокировкой консолей в начале мая. Некоторым пользователям помогла смена адресов DNS. В компании Microsoft, которая владеет брендом Xbox, объяснили, что блокировка игровых сервисов на территории РФ напрямую связана с международными санкциями, введенными против России.

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Жителям Тюмени предлагают платную помощь в разблокировке приставок Xbox. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных интернет-клубов. Ранее агентство писало о том, что из-за санкций против России компания Microsoft частично заблокировала работу приставок Xbox на территории РФ. «Люди, оказывающие услуги по разблокировке, просто переписывают адреса DNS на приставках. Если это не помогает — делают то же самое с wi-fi роутерами. По сути, ничего сложного. За свои услуги просят от 500 рублей. Если возникают какие-то сложности, могут поднять цену в два — три раза», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Владельцы Xbox Series S/X столкнулись с массовой блокировкой консолей в начале мая. Некоторым пользователям помогла смена адресов DNS. В компании Microsoft, которая владеет брендом Xbox, объяснили, что блокировка игровых сервисов на территории РФ напрямую связана с международными санкциями, введенными против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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