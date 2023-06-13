Компания челябинского миллиардера из списка Forbes выкупила литовский завод в Беларуси

Компания Игоря Рыбакова приобрела завод в Беларуси Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания «Технониколь» из Магнитогорска (Челябинская область) миллиардеров Игоря Рыбакова и Сергея Колесникова, входящих в список богатейших россиян Forbes, приобрела у литовской VMG Group деревообрабатывающий завод в Беларуси. Сумму сделки оценили примерно в 2,7 млрд рублей.

«Компания „Технониколь“ российских миллиардеров Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова выкупила у VMG Group из Литвы деревообрабатывающее предприятие Swoods Export в Борисове (Беларусь). Стоимость сделки могла составить до 2,7 млрд рублей», — написал «Коммерсантъ».

В структуре Swoods Export имеются лесопильня, ежегодная мощность которой достигла 600 тысяч кубометров древесины, цех по годовому производству до 120 тысяч тонн топливно-древесных гранул и до 24 тысяч кубометров готовой продукции. Информация об этом содержится на сайте концерна «Беллесбумпром».

Отмечается, что покупатель планирует развивать технологии, занявшись в Беларуси производством продукции более высоких переделов. В планах есть выпуск строганых погонажных изделий для отделки, домокомплектов, клееных деревянных комплектов для отделки. По данным издания, инвестировать предполагается порядка 1,8 млрд рублей.

Экспорт будут продавать как в самой Беларуси, так и на экспорт в Узбекистан, Азербайджан, Турцию. При снижении цены доставки, перспективным рынком также названы страны Юго-Восточной Азии. Изначально приобретенная компания занималась экспортом древесины в страны Евросоюза, но вынуждена была закрыть направление после введенных в отношении страны экономических санкций.

По данным Forbes, состояние Рыбакова составило 1,4 млрд долларов США. В рейтинге он занял 84 место. Колесникову принадлежит 81 место. В мае Рыбаков попал под санкции Польши, с 2022 года «Технониколь» находится в санкционном списке Евросоюза.