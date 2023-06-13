13 июня 2023

В Екатеринбурге обсудят наследие сталинской системы

В Екатеринбурге пройдет XV Международная научная конференция «История сталинизма»
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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, сталин, кпрф, митинг, коммунистическая партия, коммунисты
Конференция, посвященная истории сталинизма, будет идти четыре дня Фото:

Наследие сталинской системы и фактор внутрипартийной борьбы, реорганизация лагерной системы в процессе десталинизации и смягчение «холодной войны» — все это обсудят участники XV Международной научной конференции «История сталинизма». Информация об этом появилась на сайте Ельцин Центра.

«Задачей пятнадцатой, юбилейной конференции „История сталинизма“ является подведение итогов и определение перспектив исследования вопросов развития советского общества и государства в условиях перехода от сталинской системы к новой политической модели в СССР», — сообщают организаторы. Конференция пройдет с 21 по 24 июня.

Помимо сессий гостям презентуют коллективную монографию «Расстрелянный Екатеринбург, расскажут об идеологии и программных предпосылках десталинизации, политических механизмах демонтажа сталинской системы и репрессивных органах. Организатором мероприятия стали Президентский центр Б. Н. Ельцина, Государственный архив РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный музей Истории ГУЛАГа и издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН).

Ранее в Ельцин Центре прошло главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области — церемония вручения флагов России патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям. После этого в ЕЦ прошел патриотический флешмоб «Встанем», которую запустил певец Shaman.

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Наследие сталинской системы и фактор внутрипартийной борьбы, реорганизация лагерной системы в процессе десталинизации и смягчение «холодной войны» — все это обсудят участники XV Международной научной конференции «История сталинизма». Информация об этом появилась на сайте Ельцин Центра. «Задачей пятнадцатой, юбилейной конференции „История сталинизма“ является подведение итогов и определение перспектив исследования вопросов развития советского общества и государства в условиях перехода от сталинской системы к новой политической модели в СССР», — сообщают организаторы. Конференция пройдет с 21 по 24 июня. Помимо сессий гостям презентуют коллективную монографию «Расстрелянный Екатеринбург, расскажут об идеологии и программных предпосылках десталинизации, политических механизмах демонтажа сталинской системы и репрессивных органах. Организатором мероприятия стали Президентский центр Б. Н. Ельцина, Государственный архив РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный музей Истории ГУЛАГа и издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН). Ранее в Ельцин Центре прошло главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области — церемония вручения флагов России патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям. После этого в ЕЦ прошел патриотический флешмоб «Встанем», которую запустил певец Shaman.
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