В Екатеринбурге три автобуса временно сменят маршрут

15 июня 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Автобусы №54, 054 и 60 сменят маршрут на месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с 17 июня по 21 июля автобусы № 54, 054, 60 сменят маршруты. При движении от остановки «Синие Камни» автобусы будут объезжать по улицам Анны Бычковой — Сибирский тракт (дублер) — Егоршинский подход — Малышева — а далее следовать по маршруту, сообщили в администрации города. «Схема движения автобусных маршрутов № 54, 054, 60 изменится с 17 июня по 21 июля. Автобусы от „Синих камней“ будут объезжать по улицам Анны Бычковой — Сибирский тракт (дублер) — Егоршинский подход — Малышева — далее по маршруту», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга. Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира». Но вводятся остановки «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица». Изменения, как сообщили в мэрии, связаны с ограничением движения транспорта по Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой. А также из-за закрытия движения транспорта по съезду с Егоршинского подхода на Комсомольскую.

В Екатеринбурге с 17 июня по 21 июля автобусы № 54, 054, 60 сменят маршруты. При движении от остановки «Синие Камни» автобусы будут объезжать по улицам Анны Бычковой — Сибирский тракт (дублер) — Егоршинский подход — Малышева — а далее следовать по маршруту, сообщили в администрации города. «Схема движения автобусных маршрутов № 54, 054, 60 изменится с 17 июня по 21 июля. Автобусы от „Синих камней“ будут объезжать по улицам Анны Бычковой — Сибирский тракт (дублер) — Егоршинский подход — Малышева — далее по маршруту», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга. Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира». Но вводятся остановки «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица». Изменения, как сообщили в мэрии, связаны с ограничением движения транспорта по Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой. А также из-за закрытия движения транспорта по съезду с Егоршинского подхода на Комсомольскую.