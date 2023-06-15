В Екатеринбурге три автобуса временно сменят маршрут

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Новые белорусские автобусы на маршруте. Екатеринбург, автобус
Автобусы №54, 054 и 60 сменят маршрут на месяц Фото:

В Екатеринбурге с 17 июня по 21 июля автобусы № 54, 054, 60 сменят маршруты. При движении от остановки «Синие Камни» автобусы будут объезжать по улицам Анны Бычковой — Сибирский тракт (дублер) — Егоршинский подход — Малышева — а далее следовать по маршруту, сообщили в администрации города.

«Схема движения автобусных маршрутов № 54, 054, 60 изменится с 17 июня по 21 июля. Автобусы от „Синих камней“ будут объезжать по улицам Анны Бычковой — Сибирский тракт (дублер) — Егоршинский подход — Малышева — далее по маршруту», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга.

Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира». Но вводятся остановки «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица».

Изменения, как сообщили в мэрии, связаны с ограничением движения транспорта по Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой. А также из-за закрытия движения транспорта по съезду с Егоршинского подхода на Комсомольскую.

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В Екатеринбурге с 17 июня по 21 июля автобусы № 54, 054, 60 сменят маршруты. При движении от остановки «Синие Камни» автобусы будут объезжать по улицам Анны Бычковой — Сибирский тракт (дублер) — Егоршинский подход — Малышева — а далее следовать по маршруту, сообщили в администрации города. «Схема движения автобусных маршрутов № 54, 054, 60 изменится с 17 июня по 21 июля. Автобусы от „Синих камней“ будут объезжать по улицам Анны Бычковой — Сибирский тракт (дублер) — Егоршинский подход — Малышева — далее по маршруту», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга. Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира». Но вводятся остановки «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица». Изменения, как сообщили в мэрии, связаны с ограничением движения транспорта по Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой. А также из-за закрытия движения транспорта по съезду с Егоршинского подхода на Комсомольскую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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