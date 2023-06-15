Челябинский губернатор обсудил на ПМЭФ проект экономики замкнутого цикла

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер обсудил с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» перспективы сотрудничества Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

В Челябинской области могут быть внедрены принципы экономики замкнутого цикла и расширена работа по переработке вторсырья. Соответствующие проекты глава региона Алексей Текслер обсудил с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым в рамках первого дня работы на площадке ПМЭФ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В рамках Петербургского международного экономического форума Алексей Текслер и Денис Буцаев обсудили проекты по внедрению принципов экономики замкнутого цикла в регионе. Кроме того, стороны остановились на потенциале области по развитию отрасли переработки вторичных ресурсов и вторичного сырья», — уточнила пресс-служба правительства региона.

Ранее Текслер подвел итоги первого дня форума, который начался в Санкт-Петербурге. Губернатор отметил ряд встреч с партнерами, а также указал первоочередной задачей повышение инвестиционной привлекательности региона.

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В Челябинской области могут быть внедрены принципы экономики замкнутого цикла и расширена работа по переработке вторсырья. Соответствующие проекты глава региона Алексей Текслер обсудил с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым в рамках первого дня работы на площадке ПМЭФ, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В рамках Петербургского международного экономического форума Алексей Текслер и Денис Буцаев обсудили проекты по внедрению принципов экономики замкнутого цикла в регионе. Кроме того, стороны остановились на потенциале области по развитию отрасли переработки вторичных ресурсов и вторичного сырья», — уточнила пресс-служба правительства региона. Ранее Текслер подвел итоги первого дня форума, который начался в Санкт-Петербурге. Губернатор отметил ряд встреч с партнерами, а также указал первоочередной задачей повышение инвестиционной привлекательности региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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