Челябинский губернатор обсудил на ПМЭФ проект экономики замкнутого цикла

15 июня 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер обсудил с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» перспективы сотрудничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) В Челябинской области могут быть внедрены принципы экономики замкнутого цикла и расширена работа по переработке вторсырья. Соответствующие проекты глава региона Алексей Текслер обсудил с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым в рамках первого дня работы на площадке ПМЭФ, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В рамках Петербургского международного экономического форума Алексей Текслер и Денис Буцаев обсудили проекты по внедрению принципов экономики замкнутого цикла в регионе. Кроме того, стороны остановились на потенциале области по развитию отрасли переработки вторичных ресурсов и вторичного сырья», — уточнила пресс-служба правительства региона. Ранее Текслер подвел итоги первого дня форума, который начался в Санкт-Петербурге. Губернатор отметил ряд встреч с партнерами, а также указал первоочередной задачей повышение инвестиционной привлекательности региона.

В Челябинской области могут быть внедрены принципы экономики замкнутого цикла и расширена работа по переработке вторсырья. Соответствующие проекты глава региона Алексей Текслер обсудил с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым в рамках первого дня работы на площадке ПМЭФ, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В рамках Петербургского международного экономического форума Алексей Текслер и Денис Буцаев обсудили проекты по внедрению принципов экономики замкнутого цикла в регионе. Кроме того, стороны остановились на потенциале области по развитию отрасли переработки вторичных ресурсов и вторичного сырья», — уточнила пресс-служба правительства региона. Ранее Текслер подвел итоги первого дня форума, который начался в Санкт-Петербурге. Губернатор отметил ряд встреч с партнерами, а также указал первоочередной задачей повышение инвестиционной привлекательности региона.