Минагро Пермского края покидает первый замглавы ведомства

Чиновница работает последний день
Первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова покидает пост. По ее словам, 16 июня станет последним ее рабочим днем в министерстве.
«Сегодня — мой последний рабочий день в Минагро Пермского края, я безмерно благодарна всем, кто меня поддержал, когда я приняла этот вызов два года назад. Настала пора для новых проектов и новых вызовов! Иду дальше, но остаюсь в теме Агро», — написала Пестова в соцсети «ВКонтакте».
Свое будущее место работы чиновница не раскрыла. В беседе с РБК она лишь отметила, что намерена переехать в Москву.
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