15 июня 2023

Минагро Пермского края покидает первый замглавы ведомства

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание
Чиновница работает последний день Фото:

Первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова покидает пост. По ее словам, 16 июня станет последним ее рабочим днем в министерстве.

«Сегодня — мой последний рабочий день в Минагро Пермского края, я безмерно благодарна всем, кто меня поддержал, когда я приняла этот вызов два года назад. Настала пора для новых проектов и новых вызовов! Иду дальше, но остаюсь в теме Агро», — написала Пестова в соцсети «ВКонтакте».

Свое будущее место работы чиновница не раскрыла. В беседе с РБК она лишь отметила, что намерена переехать в Москву.

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Первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова покидает пост. По ее словам, 16 июня станет последним ее рабочим днем в министерстве. «Сегодня — мой последний рабочий день в Минагро Пермского края, я безмерно благодарна всем, кто меня поддержал, когда я приняла этот вызов два года назад. Настала пора для новых проектов и новых вызовов! Иду дальше, но остаюсь в теме Агро», — написала Пестова в соцсети «ВКонтакте». Свое будущее место работы чиновница не раскрыла. В беседе с РБК она лишь отметила, что намерена переехать в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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