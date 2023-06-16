Россияне переживают из-за нового постановления о маркировке лекарств

16 июня 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Отсутствие маркировки не повлияет на качество препаратов. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что из-за нового постановления о маркировке лекарств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за качеством препаратов будут следить меньше. Но переживания граждан напрасны. Это подтвердил URA.RU доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. После подписания премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановления об особенностях правового регулирования в сфере маркировки лекарственных средств в новых регионах страны в сети начала распространяться недостоверная информация. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Проукраинские каналы намекают на то, что лекарства без маркировки могут оказаться «отравой», а пользователи соцсетей переживают за качество такой продукции. «Почему без маркировки? Вся подделка будет там, нельзя так», — пишут некоторые. На самом деле отсутствие маркировки не отменяет и не меняет оценку безопасности производимых лекарств. «Процесс контроля качества на государственных или крупных частных фармацевтических предприятиях будет, как и обычно, осуществляться на всех этапах производства лекарственных препаратов», — рассказал доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. Согласно тексту постановления в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области разрешается ввоз лекарств без маркировки до 2025 года. Данная мера была предпринята для того, чтобы оперативно обеспечить новые регионы РФ медикаментами и организовать плавный переход на единые требования маркировки лекарств. Это необходимо из-за отсутствия в этих территориях инфраструктуры для работы с маркированными лекарствами. Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. Тогда за присоединение к РФ проголосовало большинство жителей этих территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что из-за нового постановления о маркировке лекарств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за качеством препаратов будут следить меньше. Но переживания граждан напрасны. Это подтвердил URA.RU доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. После подписания премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановления об особенностях правового регулирования в сфере маркировки лекарственных средств в новых регионах страны в сети начала распространяться недостоверная информация. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Проукраинские каналы намекают на то, что лекарства без маркировки могут оказаться «отравой», а пользователи соцсетей переживают за качество такой продукции. «Почему без маркировки? Вся подделка будет там, нельзя так», — пишут некоторые. На самом деле отсутствие маркировки не отменяет и не меняет оценку безопасности производимых лекарств. «Процесс контроля качества на государственных или крупных частных фармацевтических предприятиях будет, как и обычно, осуществляться на всех этапах производства лекарственных препаратов», — рассказал доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. Согласно тексту постановления в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области разрешается ввоз лекарств без маркировки до 2025 года. Данная мера была предпринята для того, чтобы оперативно обеспечить новые регионы РФ медикаментами и организовать плавный переход на единые требования маркировки лекарств. Это необходимо из-за отсутствия в этих территориях инфраструктуры для работы с маркированными лекарствами. Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. Тогда за присоединение к РФ проголосовало большинство жителей этих территорий.