Россияне переживают из-за нового постановления о маркировке лекарств

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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Отсутствие маркировки не повлияет на качество препаратов. Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что из-за нового постановления о маркировке лекарств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за качеством препаратов будут следить меньше. Но переживания граждан напрасны. Это подтвердил URA.RU доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

После подписания премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановления об особенностях правового регулирования в сфере маркировки лекарственных средств в новых регионах страны в сети начала распространяться недостоверная информация. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Проукраинские каналы намекают на то, что лекарства без маркировки могут оказаться «отравой», а пользователи соцсетей переживают за качество такой продукции. «Почему без маркировки? Вся подделка будет там, нельзя так», — пишут некоторые.

На самом деле отсутствие маркировки не отменяет и не меняет оценку безопасности производимых лекарств. «Процесс контроля качества на государственных или крупных частных фармацевтических предприятиях будет, как и обычно, осуществляться на всех этапах производства лекарственных препаратов», — рассказал доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

Согласно тексту постановления в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области разрешается ввоз лекарств без маркировки до 2025 года. Данная мера была предпринята для того, чтобы оперативно обеспечить новые регионы РФ медикаментами и организовать плавный переход на единые требования маркировки лекарств. Это необходимо из-за отсутствия в этих территориях инфраструктуры для работы с маркированными лекарствами.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. Тогда за присоединение к РФ проголосовало большинство жителей этих территорий.

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Пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что из-за нового постановления о маркировке лекарств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за качеством препаратов будут следить меньше. Но переживания граждан напрасны. Это подтвердил URA.RU доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. После подписания премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановления об особенностях правового регулирования в сфере маркировки лекарственных средств в новых регионах страны в сети начала распространяться недостоверная информация. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Проукраинские каналы намекают на то, что лекарства без маркировки могут оказаться «отравой», а пользователи соцсетей переживают за качество такой продукции. «Почему без маркировки? Вся подделка будет там, нельзя так», — пишут некоторые. На самом деле отсутствие маркировки не отменяет и не меняет оценку безопасности производимых лекарств. «Процесс контроля качества на государственных или крупных частных фармацевтических предприятиях будет, как и обычно, осуществляться на всех этапах производства лекарственных препаратов», — рассказал доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. Согласно тексту постановления в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области разрешается ввоз лекарств без маркировки до 2025 года. Данная мера была предпринята для того, чтобы оперативно обеспечить новые регионы РФ медикаментами и организовать плавный переход на единые требования маркировки лекарств. Это необходимо из-за отсутствия в этих территориях инфраструктуры для работы с маркированными лекарствами. Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. Тогда за присоединение к РФ проголосовало большинство жителей этих территорий.
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