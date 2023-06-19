Протеже УГМК останется со Свердловской киностудией еще на три года

Свердловская киностудия продлила контракт с генеральным директором Виктором Шадриным
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Ночь музеев - 2022. Екатеринбург, свердловская киностудия, съемочная площадка, реквизит к фильму
Шадрина назначили новым директором киностудии в апреле 2021 года Фото:

Свердловская киностудия продлила контракт с генеральным директором Виктором Шадриным, который ранее работал в структуре холдинга УГМК. По данным источника URA.RU, он будет возглавлять главную киноплощадку города еще три года.

«Директору киностудии Виктору Шадрину продлили контракт на три года», — рассказал собеседник. Шадрина назначили новым директором в апреле 2021 года — он занял место Михаила Чурбанова, отставку которого связывают с критикой министра культуры РФ Ольгой Любимовой.

В пресс-службе киностудии подтвердили эту информацию. «Шадрин действительно избран генеральным гендиректором Свердловской киностудии сроком на три года распоряжением территориального управления Росимущества Свердловской области», — сообщили на киностудии.

Ранее Шадрин занимал пост замдиректора «Областного телевидения», в начале 2018 года возглавил основной медиаресурс УГМК — телеканал АТН. Спустя год канал закрылся, и медиаменеджер стал заместителем начальника управления общественных связей холдинга.

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Свердловская киностудия продлила контракт с генеральным директором Виктором Шадриным, который ранее работал в структуре холдинга УГМК. По данным источника URA.RU, он будет возглавлять главную киноплощадку города еще три года. «Директору киностудии Виктору Шадрину продлили контракт на три года», — рассказал собеседник. Шадрина назначили новым директором в апреле 2021 года — он занял место Михаила Чурбанова, отставку которого связывают с критикой министра культуры РФ Ольгой Любимовой. В пресс-службе киностудии подтвердили эту информацию. «Шадрин действительно избран генеральным гендиректором Свердловской киностудии сроком на три года распоряжением территориального управления Росимущества Свердловской области», — сообщили на киностудии. Ранее Шадрин занимал пост замдиректора «Областного телевидения», в начале 2018 года возглавил основной медиаресурс УГМК — телеканал АТН. Спустя год канал закрылся, и медиаменеджер стал заместителем начальника управления общественных связей холдинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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