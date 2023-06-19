В регион придет осенняя погода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области в ночь на вторник в горных районах температура воздуха опустится до +1 градуса. Об этом сообщили в Челябинском гидрометцентре.

«Ночью 20 июня в регионе ожидается температура +4…+9 градусов, в горах — до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов», — говорится на сайте гидрометцентра.

По прогнозу, 20 июня ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Ночью в среду и четверг температура воздуха не поднимется выше +2…+7 градусов, днем будет до +17. К четвергу дожди прекратятся, ветер стихнет до 3-8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что тепло вернется в Челябинскую область к началу июля. Температура воздуха поднимется до 30 градусов.