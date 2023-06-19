В Челябинской области похолодает до +1 градуса. Скрин

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Разное. Курган, холод на улице, город, девушка без шапки, мороз
В регион придет осенняя погода Фото:

В Челябинской области в ночь на вторник в горных районах температура воздуха опустится до +1 градуса. Об этом сообщили в Челябинском гидрометцентре.

«Ночью 20 июня в регионе ожидается температура +4…+9 градусов, в горах — до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов», — говорится на сайте гидрометцентра.

По прогнозу, 20 июня ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Ночью в среду и четверг температура воздуха не поднимется выше +2…+7 градусов, днем будет до +17. К четвергу дожди прекратятся, ветер стихнет до 3-8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что тепло вернется в Челябинскую область к началу июля. Температура воздуха поднимется до 30 градусов.

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В Челябинской области в ночь на вторник в горных районах температура воздуха опустится до +1 градуса. Об этом сообщили в Челябинском гидрометцентре. «Ночью 20 июня в регионе ожидается температура +4…+9 градусов, в горах — до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов», — говорится на сайте гидрометцентра. По прогнозу, 20 июня ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Ночью в среду и четверг температура воздуха не поднимется выше +2…+7 градусов, днем будет до +17. К четвергу дожди прекратятся, ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. Ранее сообщалось, что тепло вернется в Челябинскую область к началу июля. Температура воздуха поднимется до 30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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