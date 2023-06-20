МТС в Челябинске собирается занять половину концертного рынка

В концертном зале «Таганай» МТС нацелился на удвоение концертного рынка Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Холдинг «МТС» в Челябинске рассчитывает занять половину концертного рынка. Как URA.RU рассказал генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин, компания планирует ежегодно генерировать за счет концертов до 300 млн рублей.

«В Челябинске наша задача заключается в раскрытии потенциала рынка развлечений, предложении организаторам событий, артистам и зрителям комфортного объекта, создании в регионе качественной программы. Уже в 2024 году планируем проведение более чем 130 мероприятий», — отметил URA.RU Минин.

Рынок офлайн-развлечений в Челябинске в МТС оценили в 1,2 млрд рублей ежегодно. Из них 300 млн, по данным холдинга, относится к проведению концертов и театральных постановок. В МТС рассчитывают увеличить рынок развлечений на треть. Второе направление, развитием которого компания займется в Челябинске, станет продажа билетов на свои и сторонние мероприятия. В настоящий момент треть рынка занимает билетное онлайн-агентство. МТС рассчитывает консолидировать у себя, как минимум, аналогичную долю.

Компания взяла под операционное управление концертный зал торгово-развлекательного комплекса «Таганай» в Челябинске. Площадка вместимостью до 3,5 тысячи зрителей станет частью федеральной сети концертных площадок под брендом МТС Live. Челябинск выбрали из-за близости к концертному залу МТС Live Холл в Екатеринбурге, удобной логистики и покупательской способности аудитории. Важную роль сыграло открытие в городе концертного зала с современным оборудованием и мебелью. Зал имеет площадь в шесть тысяч кв метров и среднюю вместимость от 2,5 до 3,5 тысячи посетителей в зависимости от конфигурации. На площадке оборудовано 12 VIP-лож, есть кафе и рестораны. Концертный зал оснащен 4К-экраном размером 18 на 8 метров, профессиональной звуковой аппаратурой Clair Brothers и световым оборудованием Clay Paky.

В 2024 году на площадке продадут 130 тысяч билетов. МТС рассчитывает обеспечить оборот в 271,7 млн рублей.

Комплекс «Таганай» построили при подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Изначально функциональное назначение объекта определили как конгресс-холл, но затем переформатировали, образовав ТРК с мюзик-холлом. Качественный концертный зал в Челябинске был построен впервые за 50 лет.